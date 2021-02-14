5 способов визуально сделать ноги длиннее

Стиль жизни

Какая девушка не мечтает о длинных и стройных ногах? Но, увы, не всех такими одарила природа. Однако, не стоит расстраиваться. Есть несколько секретов – как визуально «удлиннить» ноги с помощью одежды. Ими поделилась с ТВ2 стилист Эльвира Степанова.

Фото: Pinterest

Обозначаем талию

Хороший способ зрительно «удлиннить» ноги – выбрать варианты низа с завышенной линией талии. Таким образом, кажется, что ноги становятся длиннее, – говорит Эльвира. Если сверху надет жакет\свитер\кардиган, который прикрывают талию, – подчеркните ее ремнем. Еще вариант – расстегнуть этот жакет\кардиган, чтобы была видна линия талии.

Фото: Pinterest

Один из лучших способов «вытянуть» нижнюю часть тела, считает Эльвира, – надеть брюки в пол с завышенной талией.

Фото: Pinterest

Обувь в тон низа

Выбирая обувь в тон низа, вы визуально удлиняете ноги, не «обрезая» их другим цветом обуви. Таким образом, создается единая вертикаль ног. Также хорошо смотрится обувь в тон кожи ног или в цвет колготок.

Фото: Pinterest

Полоски, лампасы, стрелки

Вертикальная полоска всегда была одним из главных помощников девушек, которые хотели стать визуально выше и стройнее. И случай с ногами – не исключение: брюки и юбки в вертикальную полоску, брюки со стрелками и лампасами, юбки с разрезом впереди, — все это вертикали, которые помогут вам добиться цели.

Фото: Pinterest

Монохром

Монохромный образ создаёт одну единую вертикаль, которая делает человека визуально выше. Можно подобрать все детали образа одного цвета или поиграть с разными его оттенками. В любом случае монохромный образ или как его еще называют – total look – всегда смотрится дорого и изысканно.

Фото: Pinterest

Высокий каблук

Обувь на высоком каблуке, считает стилист, – палочка выручалочка для каждой женщины. Причем, даже если некоторые детали гардероба выбраны не очень удачно, высокий каблук может исправить ситуацию. Наглядный пример: девушка на картинке слева выбрала укороченные брюки и удлиненный объемным свитер. Такое сочетание визуально «укорачивает» ноги. Но обувь на каблуке отлично справились с этим дисбалансом.

Фото: Pinterest