5 причин купить дизайнерскую посуду

Люди стали больше времени проводить дома. Можно переживать по этому поводу и скучать по ресторанам, а можно превратить обычный домашний обед или ужин в праздник. Приготовление блюд – за вами, все остальное сделает правильно подобранная посуда. Как говорят специалисты по здоровому питанию, стильная «упаковка» еды дает человеку чувство эстетического насыщения и удовлетворения. Причем, без переедания.

Качественная и безопасная продукция

Дизайнерская посуда – фирменная вещь, которая производится зарекомендовавшими себя на рынке производителями. Качество материалов проверено и подтверждено всеми необходимыми сертификатами. В тройку модных материалов у дизайнеров сегодня входят керамика и фарфор. Во-первых, это – экологически чистые материалы, которые обладают непористой структурой. Это препятствует скоплению бактерий. Во-вторых, фарфоровая посуда – практичный вариант. Она отличается прочностью и износостойкостью. Ее легко мыть, можно и в посудомоечной машине.

Посуда из натуральных материалов за счет толстых краев меньше поддается сколам и дольше сохраняет тепло блюда. В общем, прекрасно подходит как для повседневного обеда, так и для приема гостей.

В тренде

Дизайнерская посуда – вещь эксклюзивная. Создатели коллекций учитывают последние веяния моды и разработки технического прогресса. Ведущие производители берут за основу природные линии, актуальные цвета и неожиданные сочетания материалов.

Часто дизайнерская посуда изготавливается вручную. Поэтому, к примеру, даже в одной фарфоровой серии вы не найдете двух совершенно одинаковых бокалов или тарелок, - рисунок может слегка отличаться. Выбирая такие столовые предметы для своего дома, вы можете быть уверены, что не встретите точно такие же у друзей или соседей.

Создает настроение

Дизайнерская посуда дарит настроение, а также влияет на аппетит и скорость, с которой человек ест. Считается, что посуда прохладных и темных тонов успокаивает и не дает переедать. Тарелки оранжевых, желтых и других «солнечных» тонов будоражат аппетит и располагают к длительным застольям.

На аппетит влияет также и форма посуды, считают психологи: чем она оригинальнее, тем больше захочется съесть из тарелки.

Предметы, которыми мы пользуемся каждый день, задают качество жизни. А приятная на ощупь и взгляд посуда, говорят специалисты, снижает уровень стресса. Выбирая посуду для семейных обедов и ужинов, помните об этом.

Возможность экспериментировать

Дизайнерская посуда – безграничное поле для фантазии. В вопросах сервировки стола сегодня нет строгих правил: круглое может прекрасно смотреться с квадратным, а оранжевое с синим. Плюс дизайнерской посуды – в возможности сочетать несочетаемые на первый взгляд цвета, стили, формы и материалы. Экспериментируйте!

Идеальный подарок

Если вы не знаете, чем порадовать родных или друзей, подарите им посуду ручной работы. Изделия дизайнеров способны подчеркнуть индивидуальность каждого. Женщине можно преподнести эксклюзивные фужеры или нежные скатерти, мужчине – бокалы под виски и блюдо необъятных размеров под закуски, пожилым родителям – яркие чайные пары, детям – тарелки жизнерадостных оттенков, в которых любая пища будет выглядеть как на картинке из сказки. На семейный праздник можно прийти с сервизом, а коллегу порадовать оригинальным бокалом для кофе.

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