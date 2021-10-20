17 местных брендов представляют Томскую область на конкурсе «Вкусы России»

В этом году регион представляют как участники прошлых лет, так и новички. Среди уже известных — «Томское кедровое молоко», «Бакчарская жимолость». Среди других участников «Томские конфеты птичье молоко», «Первомайские пышки», «Томский кедровый орех», «Нектары из томской жимолости», «Томский мармелад», «Зырянская колбаса из мяса лося», «Асиновский чага-чай», «Экстракт сибирской березовой чаги», «Степановская сырная карамель», «Томскйи сыр с кедровым орехом», «Томское кедровое масло», «Сибирский козий сыр», «Томская протертая брусника», «Асиновское чаговое варенье на березовом соке».

В новой номинации «Кулинарное наследие» регион представил торт «Томск».

Посмотреть полный список брендов разных регионов можно на сайте конкурса «Вкусы России». Здесь же можно отдать свой голос за понравившиеся гастрономические бренды. Чтобы голос был учтен, необходимо выбрать три гастрономических бренда разных регионов.

Отметим, конкурс организует Минсельхоз РФ второй год. По задумке, он должен познакомить жителей России с многообразием местной кухни и показать потенциал местных брендов, привлечь к ним внимание.