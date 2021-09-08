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Стиль жизни

15-летний подросток из богатой семьи приедет в Томск на перевоспитание в рамках шоу «Чадо из ада»

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9 сентября телеканал «Ю» в новом выпуске реалити-шоу «Чадо из ада» расскажет историю 15-летнего жителя Ростова Ильи Матвеева, которого в рамках программы отправили в Томск на перевоспитание. 

По данным канала, Илья – сын бизнесмена. Подросток считает себя мажором, тратит деньги в неограниченных количествах. Его родители обеспокоены тем, что дали ему слишком много свободы, в результате чего подросток ведет себя неуважительно с близкими. В рамках эксперимента Илья на три дня переедет в Томск в семью со скромным достатком и попробует пожить самой обычной жизнью.

«Поможет ли золотым детям эксперимент и осознают ли они, что не в деньгах счастье, станет известно в финале программы», – сообщает пресс-служба телеканала.

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