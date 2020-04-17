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17 апреля,
2020
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Стиль жизни

10 видеорецептов оригинальных пасхальных куличей

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Пасха на пороге. Вы — дома. Наполните его ароматом свежей выпечки. Мы приготовили небольшой обзор оригинальных и классических рецептов от знаменитостей, кулинарных блогеров и простых любителей кулинарии. Смотрите и выбирайте свой.

Бабушкин кулич от Варвары Петровны

Для тех, кто любит бабушкины рецепты и прислушивается к мудрым советам, Варвара Петровна расскажет и покажет, как пекли пасхальные куличи наши предки и что при этом говорили. 

Низкокалорийный фитнес-кулич

Для тех, кто следит за фигурой — рецепт праздничного блюда с учетом всех пожеланий. 

Классический кулич от Юлии Высоцкой

Беспроигрышный вариант для тех, кто хочет удивить своих близких.

Кулич «Краффин»

Тот, кто любит заморскую кухню, может приготовить краффин – это гибрид маффина и круассана. Рецепт родился в Америке и завоевал любовь сладкоежек во всем мире. Да, с приготовлением такого кулича придется немного повозиться, но результат вас приятно удивит.

Творожный кулич без дрожжей

Для тех, кто любит кулинарные эксперименты — рецепт пасхального кулича без дрожжей. Выпечка займет не много времени,  а бездрожжевое тесто подойдет и для самых маленьких.

Кулич для вегана

Два рецепта для тех, кто не употребляет пищу животного происхождения: дрожжевой кулич и кулич из тофу. 

Творожная Пасха «Три шоколада»

Традиционное праздничное блюдо может выглядеть как произведение кондитерского искусства. Попробуйте и удивите близких.

Кулич «Пасхальный венок»

По словам повара, необычная форма позволяет куличу лучше пропечься. Если же вам ближе традиционная форма, тесто, приготовленное по данному рецепту, можно уложить в классическую форму для кулича.

Итальянский кулич «Панеттоне»

Панеттоне — это традиционный миланский десерт. Славится пьянящими ароматами цедры и цукатов. Тесто получается очень нежное  и воздушное. Пока Италия далеко, побалуйте себя и близких итальянским десертом.

Пасхальный кулич в мультиварке

Для тех, кто не любит много времени проводить на кухне, но ждет хорошего результата. Простой и быстрый рецепт.

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