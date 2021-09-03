10 сибирских граффитистов украсят абстракциями административное здание в Томске

С 3 по 5 сентября в Томске проходит граффити-баттл «На высоте». Уличные художники из Томска, Северска, Новосибирска и Кемерова создадут абстрактные картины на стенах двухэтажного административного здания на Белозерской, 24/1, корпус 2.

Всего на баттл было подано более 30 заявок. По представленным эскизам жюри отобрало 10 художников, которые смогут продемонстрировать свои стили и видение искусства томичам. Среди участников томичи Андрей Бунтарев, Евгений Копаница, Саша Затёса, Владимир Slane и Костя Сырцев. А также северчане Саша Nume и Захар/sna. Рисовать они будут в светлое время суток до вечера воскресенья.

Организатором мероприятия выступает управление молодежной политики администрации Томска.