10 мифов об ЭКО

Квоту на ЭКО могут получить только семейные пары. Если одинокая женщина решила родить ребенка, она будет делать это за свои деньги



Нет. Даже при отсутствии партнера можно сделать ЭКО по квоте.



Если проблема просто в отсутствии партнера, то можно попробовать решить проблему с помощью инсеминации. Это другая вспомогательная репродуктивная технология, более щадящая по лекарственной нагрузке, переносимости и подготовке: обработанная сперма донора вводится в полость матки в дни предполагаемой овуляции. Если же у пациентки выявлены какие-то препятствия к наступлению беременности таким путем, то, конечно, ей показано ЭКО.



ЭКО возможно по квоте и со спермой донора. Используется только замороженный материал. Доноры обследуются каждые полгода. Они анонимные. В данных о доноре обязательно указывается возраст, фенотипические данные, образование, профессия. Может быть описан характер и приложена детская фотография, например, чтобы было понятно, что это за человек. В каждом центре по-разному.

