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24 января,
2020
10 мифов об ЭКО
Первому ребенку, рожденному с помощью экстракорпорального оплодотворения, уже за 40. В мире больше шести миллионов детей «из пробирки», а среди людей до сих пор ходит куча страшилок о том, как это вредно и страшно, что процедура вызывает рак, а дети, рожденные с помощью ЭКО, не отличаются крепким здоровьем.
Мы решили поговорить на эту тему с кандидатом медицинских наук, акушером-гинекологом, репродуктологом и руководителем «Центра репродуктивного здоровья доктора Спириной». Мифы об ЭКО развеет или подтвердит
Юлия Спирина.
ЭКО делают только в зрелом возрасте, когда самостоятельно забеременеть не получается
Нет. Показания к ЭКО могут быть в любом возрасте. Например, при трубном факторе: когда трубы отсутствуют или они непроходимы. С этим сталкивается много молодых женщин. Также ЭКО используется при бесплодии неясного генеза: если оба партнера в паре здоровы, но не могут забеременеть по неясным причинам. Такое бесплодие часто встречается в молодом возрасте и также является показанием к ЭКО.

В зрелом возрасте эффективность ЭКО не очень высокая, поэтому я бы рекомендовала делать процедуру до 40 лет.

Если женщина понимает, что не успевает до этого времени, то ей можно сохранить генетический материал, заморозив яйцеклетки. Причем материал лучше брать вообще лет в 35, когда он качественный: яйцеклетки хорошие, способные к разморозке и оплодотворению. А хранить замороженные яйцеклетки можно столько, сколько нужно, пока не появится возможность оплодотворить их и забеременеть. Сделать это можно и у нас в Томске.
Удаление обеих маточных труб дает более высокий шанс на успех при ЭКО и позволяет избежать внематочной беременности
Нет. Если это только трубный фактор и трубное бесплодие, отсутствие двух маточных труб и молодой возраст, то, конечно, шансы будут высокие. Но если удалена одна труба, а вторая не изменена, не превращена в воспалительный мешок с жидкостью, то у этой женщины точно такие же шансы забеременеть при ЭКО, как и у той, что вообще без маточных труб.

Если говорить о том, что при отсутствии труб не может быть внематочной беременности, это не факт. Я, к сожалению, встречала случаи, когда внематочная беременность случалась у женщины, у которой маточные трубы были удалены. Плодное яйцо имплантировалось в углу матки, в том месте, откуда обычно выходит маточная труба. На моей практике было три таких случая. Приходилось оперировать с иссечением угла матки. Все очень индивидуально.
ЭКО не получается с первого раза
Мировая статистика говорит: у 30 % женщин получается забеременеть с первого раза. Чтобы женщина вошла в их число, ее нужно хорошо подготовить к этому. Надо выявить и скоррегировать гормональные нарушения и воспалительные процессы, выяснить, есть ли проблемы в эндометрии и с маточными трубами. Если они есть, решить все вопросы и только потом допускать пациентку до программы ЭКО.

Полное обследование перед процедурой проходит не только женщина, но и мужчина. Если будущий отец абсолютно здоров, ему назначаются витаминные комплексы. В случае когда что-то не так, проводится терапия, которая по возможности улучшит его состояние.
ЭКО вызывает онкологию
Это миф. Женщина перед ЭКО должна быть хорошо обследована. Если мы берем ее в программу заведомо здоровой, то ЭКО не может вызвать опухоль. Стимуляция в программе может «разбудить» те клетки, которые уже есть в организме, но не вызвать их образование. В случае удачной попытки вспомогательных репродуктивных технологий наступает беременность. Это как раз то время, когда все гормоны зашкаливают, увеличиваются в сотни и тысячи раз. И это не короткая стимуляция в 12 дней, как при ЭКО, а девять месяцев плюс последующая лактация. Получается, надо бояться не ЭКО, а беременности, которая, физиологически снижая иммунитет беременной женщины, может вызвать деление имеющихся опухолевых клеток и рост опухоли.
При ЭКО можно выбрать цвет глаз и пол будущего ребенка
Цвет глаз, конечно, нет. А вот пол можно, но только по медицинским показаниям. Например, при болезнях, сцепленных с полом, когда мать или отец — носитель какого-то наследственного заболевания. Исследование хромосомного набора также проводят в случаях, если в этой семье уже рождались дети с генетическими отклонениями или в программе участвует пара позднего репродуктивного возраста. А так просто: хочу мальчика, хочу девочку — нет. Селекция пола невозможна по этическим причинам.
Квоту на ЭКО могут получить только семейные пары. Если одинокая женщина решила родить ребенка, она будет делать это за свои деньги
Нет. Даже при отсутствии партнера можно сделать ЭКО по квоте.

Если проблема просто в отсутствии партнера, то можно попробовать решить проблему с помощью инсеминации. Это другая вспомогательная репродуктивная технология, более щадящая по лекарственной нагрузке, переносимости и подготовке: обработанная сперма донора вводится в полость матки в дни предполагаемой овуляции. Если же у пациентки выявлены какие-то препятствия к наступлению беременности таким путем, то, конечно, ей показано ЭКО.

ЭКО возможно по квоте и со спермой донора. Используется только замороженный материал. Доноры обследуются каждые полгода. Они анонимные. В данных о доноре обязательно указывается возраст, фенотипические данные, образование, профессия. Может быть описан характер и приложена детская фотография, например, чтобы было понятно, что это за человек. В каждом центре по-разному.
Дети, зачатые с помощью процедуры ЭКО, чаще болеют
Я бы так не сказала. Дети — наследники того материала, который им передают родители. Если пара не очень здорова, то ждать от нее здорового потомства тоже неправильно. ЭКО само по себе заболеваний не несет. Если после экстракорпорального оплодотворения получается многоплодная беременность, рождаются преждевременно незрелые дети, или одноплодная беременность не донашивается до срока зрелого плода, то это тоже может отразиться на здоровье потомства. Но то же самое может произойти и при естественно наступившей одно- или многоплодной беременности. В данном случае статистика различий не видит.
От ЭКО всегда рождается двойня и тройня
Раньше переносили по три-шесть эмбрионов, лишь бы процедура дала успешный результат. Поэтому часто встречалась многоплодная беременность, а это априори осложнения. Чаще всего такие беременности не донашиваются, а недоношенные дети – это, как правило, целый букет проблем и заболеваний. Чтобы минимизировать такие осложнения, увеличить число доношенных плодов, во всем мире пришли к тому, что стараются переносить в матку только одного эмбриона. По настоятельной просьбе пациентки, если у нее нет противопоказаний для вынашивания многоплодной беременности, ей могут перенести двух эмбрионов. Из всех забеременевших, кому было перенесено два эмбриона, всего 30 % женщин беременеют двойней. Бывает, конечно, и так: мы переносим одно плодное яйцо, оно дробится и получается однояйцевая двойня. Это невозможно контролировать, можно только диагностировать примерно с шестой недели.
Можно забеременеть после онкологии с помощью ЭКО
Да. Сейчас это уже не сказки.

Возможно сохранение своего генетического материала при выявлении онкологического заболевания, которое требует сначала оперативного лечения, затем химиотерапию. Это лечение отражается на репродуктивном здоровье, и человек может полностью потерять возможность иметь генетически своего ребенка. Для сохранения генетического материала проводится криоконсервация ткани яичника с яйцеклетками, которая забирается оперативным путем; либо после консультации с онкологом проводится деликатная стимуляция с целью получения зрелых яйцеклеток с последующей их криоконсервацией. Затем, когда пациентка вошла в фазу ремиссии и онкологи разрешают нам воспользоваться сохраненным материалом, эта криоконсервированная ткань трансплантируется в брюшную полость по особой методике.

Далее проводится стимуляция или получаем яйцеклетку в естественном цикле, оплодотворяем и планируем перенос в полость матки. В случае криоконсервированных яйцеклеток проводится их оплодотворение и последующий перенос эмбриона либо в матку генетической матери, либо в матку суррогатной маме, если вынашивание беременности противопоказано после перенесенного онкологического заболевания. В случае онкозаболеваний у мужчин проводится криоконсервация спермы до начала терапии.
От больших доз гормонов, которые используются при ЭКО, женщина стареет быстрее
Я бы не согласилась с этим. Раньше мы работали с большими дозировками гормонов. Препараты были не очень хорошими, недостаточно качественными и «чистыми». Это была настоящая встряска для организма. Сегодня методика усовершенствована. Сейчас мы проводим очень бережную, практически контролируемую индукцию овуляции. Стараемся вырастить не более 12 фолликулов. Это проходит фактически бесследно для здоровья пациентки. Кроме того, если есть «излишек» эмбрионов, то они криоконсервируются и в дальнейшем переносятся в матку без предшествующей стимуляции.

Таким образом, ЭКО является современным, эффективным, безопасным и доступным методом лечения бесплодия и помогает абсолютно всем в тех случаях, когда другие методы бессильны.
По всем вопросам, связанным с процедурой ЭКО и подготовкой к ней, вас проконсультируют в «Центре репродуктивного здоровья доктора Спириной».

Партнерский материал.
В материале использованы фото с сайта pixabay.com.
24 января 2020.
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