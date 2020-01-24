10 мифов об ЭКО

Удаление обеих маточных труб дает более высокий шанс на успех при ЭКО и позволяет избежать внематочной беременности
Нет. Если это только трубный фактор и трубное бесплодие, отсутствие двух маточных труб и молодой возраст, то, конечно, шансы будут высокие. Но если удалена одна труба, а вторая не изменена, не превращена в воспалительный мешок с жидкостью, то у этой женщины точно такие же шансы забеременеть при ЭКО, как и у той, что вообще без маточных труб.
Если говорить о том, что при отсутствии труб не может быть внематочной беременности, это не факт. Я, к сожалению, встречала случаи, когда внематочная беременность случалась у женщины, у которой маточные трубы были удалены. Плодное яйцо имплантировалось в углу матки, в том месте, откуда обычно выходит маточная труба. На моей практике было три таких случая. Приходилось оперировать с иссечением угла матки. Все очень индивидуально.