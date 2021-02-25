Добрые новости
25 февраля,
2021
10 фактов про аденоиды
Что должны знать родители и как это лечится
У ребенка постоянный насморк? Начал гнусавить и похрапывать по ночам? Возможно, у него аденоиды. Что нужно знать об этом заболевании и как оно лечится — рассказывает эксперт, врач-оториноларинголог высшей категории центра инновационной оториноларингологии «ЛОР клиника», кандидат медицинских наук Наталия Щербик.
«У ребенка аденоиды» — что это значит?
Этот вопрос интересует многих родителей. Аденоиды или аденоидные вегетации – это патологическое увеличение глоточной миндалины. Глоточная миндалина представляет собой скопление лимфоидной ткани в носоглотке, и вместе с другими миндалинами (двумя небными, двумя трубными и язычной) создает единое лимфоидное глоточное кольцо, которое еще носит название кольцо Пирогова-Вальдейера. И одна из основных функций этих миндалин лимфоаденоидного глоточного кольца — это защитная. Они предотвращают попадание патогенных микроорганизмов более глубоко в организм.

Каковы первые симптомы того, что в носоглотке что-то не так?

При аденоидах практически всегда происходит нарушение носового дыхания. У ребенка отмечается постоянный затяжной насморк, постоянное слизистое отделяемое из носа. Среди основных симптомов также выделяют: постоянное или периодическое дыхание через рот, храп во сне, нарушение тембра голоса – гнусавость, стекание слизи по задней стенке глотки, что может сопровождаться длительным кашлем. Как только у ребенка обнаруживаются вышеперечисленные симптомы следует обратиться к врачу.
Чем опасны аденоиды? Есть ли менее и более опасные степени аденоидного разрастания?
Из-за постоянно заложенного носа нарушается сон: становится беспокойным, сопровождается сопением или храпом. Сильное разрастание миндалины вызывает застойные явления в носоглотке, которые помимо стекания слизи из носа по задней стенке, провоцируют развитие частых ОРЗ, ринитов, риносинуситов, средних отитов, в том числе и экссудативного среднего отита. При этом отите аденоидной тканью перекрываются отверстия слуховых труб в носоглотке, что приводит к нарушению вентиляции среднего уха и снижению слуха. Вследствие неполноценного носового дыхания развивается хроническое кислородное голодание, что сказывается на работе головного мозга — может отмечаться сонливость, быстрая утомляемость, нарушение внимания и памяти, что приводит, в свою очередь, к снижению успеваемости у школьников.

Аденоиды влияют на рост лицевых костей, а следовательно и на артикуляцию. При длительном течении заболевания возможно нарушение прикуса — из-за удлинения верхней челюсти, и формирования так называемого «аденоидного» типа лица. Если родители ребенка длительно игнорируют симптомы аденоидов у ребенка, это может способствовать развитию патологии со стороны других органов и систем: нарушениям со стороны сердца и нервной системы, вплоть до развития энуреза (недержания мочи). Возможны также и психосоматические расстройства у детей с аденоидами.

Существует три степени аденоидных вегетаций. Разрастаясь при патологии, глоточная миндалина закрывает определенные анатомические образования – сошник и хоаны, Классификация аденоидов основана на степени увеличения и степени перекрытия указанных анатомических образований. Первая степень – миндалина закрывает верхнюю 1/3 указанных образований, вторая степень – 2/3, третья степень – закрывает полностью.
В чем причина аденоидных разрастаний? Может ли аденоидное разрастание быть аллергической реакцией на что-то?
Причин разрастания глоточной миндалины много. Аденоиды чаще всего появляются у детей 3-7 лет, когда они начинают посещать детский сад и «знакомятся» с различными инфекциями. У детей этого возраста недостаточно сформирован иммунитет. Острые вирусные инфекции, бактерии стрепто- и стафилококки, гемофильная палочка, микоплазма, грибковая инфекция — эти и другие микроорганизмы приводят к постоянному раздражению миндалины, что в конечном итоге приводит к ее увеличению и разрастанию.

Определенную роль в развитии аденоидов играет также аллергия. В роли аллергизирующих факторов выступают все те же микроорганизмы, а также пищевые и бытовые аллергены.

Другие причины развития заболевания — особенности строения носоглотки, болезни лимфатической или эндокринной системы, травма ребенка при родах; заболевания женщины во время беременности, особенно в первом триместре, травмы верхних дыхательных путей, проживание в регионах с неблагоприятными климатическими условиями.
Как это лечится?
Существует безоперационное (консервативное) и хирургическое лечение аденоидов. Способ лечения зависит от степени увеличения глоточной миндалины, наличия патологий со стороны других ЛОР органов (среднее ухо, околоносовые пазухи) и сопутствующих заболеваний.

При аденоидах первой и второй степени применяют консервативную терапию, которая включает в себя: промывания носовой полости, витаминотерапию, дыхательные упражнения, физиопроцедуры, лимфатический массаж, закаливание. Витамины A и C укрепляют иммунную систему, что необходимо при борьбе с инфекцией. Также необходима коррекция питания ребенка. Из рациона следует исключить сладости и газированные напитки, так как они являются питательной средой для патогенных микроорганизмов и тормозят лечение заболевания. В меню ребенка включают продукты, богатые витаминами и минералами. При сопутствующей аллергической патологии назначают интраназальные топические кортикостероидные препараты.

Показаниями к операции служат: аденоиды 3 степени, повторяющиеся отиты и снижение слуха, нарушения речи и физического развития у ребенка, храп с ночными апноэ, изменение прикуса и лицевого скелета.
Что будет, если с аденоидами ничего не делать? Может ли «пройти само»?
Аденоидная ткань с возрастом подвергается инволюции, то есть обратному развитию, и после 13-14 лет аденоиды исчезают самостоятельно. Но ждать этого и не лечить возможно только в том случае, когда увеличение незначительное и не оказывает влияния на здоровье ребенка. На практике же терапия назначается каждому малышу, страдающему от аденоидов, в первую очередь для того, чтобы профилактировать их дальнейшее увеличение. Если же получается «сдерживать» заболевание консервативно (с помощью капель и спреев), то к подростковому возрасту проблема с аденоидами исчезнет.
Операция по удалению аденоидов — это гарантия того, что они больше никогда «не вырастут»?
Нет, операция не гарантирует полного отсутствия рецидивов. Возможно повторное разрастание аденоидной ткани, происходит это не всегда и зависит от нескольких факторов – возраста ребенка, аллергического фона организма, способа удаления аденоидов.
Операция — это больно? Что делать, если ребенку страшно?
Операция выполняться может несколькими способами.

В 1897 года был изобретён аденотом (кольцевидный нож для удаления аденоидов). До сегодняшнего дня операция под названием «классическая аденотомия» проводится под местной анестезией — анестетик закапывается в полость носа и забрызгивается в ротовую полость. Операция эта выполняется быстро, в течение 2-х минут, но имеет недостаток — так как удаление аденоидов происходит «вслепую», и часть лимфоидной ткани может остаться нетронутой, это представляет собой риск повторного разрастания аденоидов.

Сегодня аденоиды во всём мире принято удалять под наркозом и эндоскопическим путём (под контролем зрения). Благодаря этому практически исключается риск рецидива. И пациенту не наносится психологическая травма. Изменилась и техника операции. Существуют разновидности эндоскопического удаления аденоидов — шейверная, радиоволновая, коблационная, лазерная.

В нашей ЛОР клинике мы применяем один из самых современных и эффективных вариантов эндоскопической аденотомии — шейверную аденотомию. Этот метод является наиболее безопасным и наименее травматичным. Аденоиды иссекаются специальным прибором — шейвером (микродибридером) — и с помощью электроотсоса выводятся из носоглотки. Времени это занимает от 20 до 30 минут.
Предлагают операцию под наркозом — какие риски она несет?
При проведении операции под наркозом возможны колебания температуры тела, что требует контроля врача. Выход из наркоза занимает время. К тому же, к общей анестезии существует список противопоказаний.

Анестезиолог выбирает препараты для наркоза индивидуально, большинство современных средств безопасны и малотоксичны

Главным достоинством наркоза считается физическое и моральное спокойствие ребенка во время операции. В момент удаления аденоидов малыш уже находится без сознания, а значит, не может ни видеть, ни слышать происходящего. Следующий плюс общей анестезии — это спокойствие врача во время проведения аденотомии — ему не придется отвлекаться на реакцию ребенка, которую предугадать практически невозможно.
Могут ли быть аденоиды у взрослого?
Да, могут.

К факторам риска относят: аденоиды в детском возрасте, гайморит, синусит, ринит в анамнезе, гормональные нарушения, нарушения деятельности щитовидной железы, лишний вес и эндокринные нарушения.
Существуют ли методы профилактики?
Да, существуют, и они практически не отличаются от всем известных методов профилактики простудных заболеваний.

Профилактика включает: рациональное питание, стимулирование иммунных сил организма – прием поливитаминов, физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, закаливание.
Получить квалифицированную консультацию лор-специалистов можно в ЛОР КЛИНИКЕ профессора А.В. Старохи. Клиника находится по адресу ул. Тверская, 70.
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Февраль, 2021
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.