Из-за постоянно заложенного носа нарушается сон: становится беспокойным, сопровождается сопением или храпом. Сильное разрастание миндалины вызывает застойные явления в носоглотке, которые помимо стекания слизи из носа по задней стенке, провоцируют развитие частых ОРЗ, ринитов, риносинуситов, средних отитов, в том числе и экссудативного среднего отита. При этом отите аденоидной тканью перекрываются отверстия слуховых труб в носоглотке, что приводит к нарушению вентиляции среднего уха и снижению слуха. Вследствие неполноценного носового дыхания развивается хроническое кислородное голодание, что сказывается на работе головного мозга — может отмечаться сонливость, быстрая утомляемость, нарушение внимания и памяти, что приводит, в свою очередь, к снижению успеваемости у школьников.



Аденоиды влияют на рост лицевых костей, а следовательно и на артикуляцию. При длительном течении заболевания возможно нарушение прикуса — из-за удлинения верхней челюсти, и формирования так называемого «аденоидного» типа лица. Если родители ребенка длительно игнорируют симптомы аденоидов у ребенка, это может способствовать развитию патологии со стороны других органов и систем: нарушениям со стороны сердца и нервной системы, вплоть до развития энуреза (недержания мочи). Возможны также и психосоматические расстройства у детей с аденоидами.



Существует три степени аденоидных вегетаций. Разрастаясь при патологии, глоточная миндалина закрывает определенные анатомические образования – сошник и хоаны, Классификация аденоидов основана на степени увеличения и степени перекрытия указанных анатомических образований. Первая степень – миндалина закрывает верхнюю 1/3 указанных образований, вторая степень – 2/3, третья степень – закрывает полностью.

