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27 июля,
2020
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фото
Мультимедиа

Золотые пески Оби. Фоторепортаж

Александр Сакалов
Александр Сакалов
4 часа назад

Солнце, песок, чайки. Все, как на море, только на самом деле это берега нашей родной Оби. Журналисты ТВ2 с ветерком прокатились на катере из районного центра Молчаново в деревню Золотушка и запечатлели красоты родного края. Смотрите фоторепортаж Александра Сакалова.

Золотые пески Оби. Фоторепортаж
Золотые пески Оби. Фоторепортаж
Золотые пески Оби. Фоторепортаж
Золотые пески Оби. Фоторепортаж
Золотые пески Оби. Фоторепортаж
Золотые пески Оби. Фоторепортаж
Золотые пески Оби. Фоторепортаж
Золотые пески Оби. Фоторепортаж
Золотые пески Оби. Фоторепортаж
Золотые пески Оби. Фоторепортаж
Золотые пески Оби. Фоторепортаж
Золотые пески Оби. Фоторепортаж
Золотые пески Оби. Фоторепортаж
Золотые пески Оби. Фоторепортаж
Золотые пески Оби. Фоторепортаж

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