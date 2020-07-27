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Золотые пески Оби. Фоторепортаж
4 часа назад
Солнце, песок, чайки. Все, как на море, только на самом деле это берега нашей родной Оби. Журналисты ТВ2 с ветерком прокатились на катере из районного центра Молчаново в деревню Золотушка и запечатлели красоты родного края. Смотрите фоторепортаж Александра Сакалова.
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