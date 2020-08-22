«Знаете, народ сам виноват». Опрос ТВ2 про счастье
Его желают всем и почти по любому поводу — в Новый год, День рождения, 8 марта, 23 февраля и по другим календарным и профессиональным праздникам. Мы решили выяснить, как понимают счастье люди, и чего им для него не хватает. Мнения томичей — в очередном опросе ТВ2.
Молодой человек
— Что такое счастье?
— Не знаю, когда хорошо, наверное, на душе.
Саксофонист
— Это любовь, это жизнь
Девушка
— Счастье — это когда на небе солнце
Мужчина
— Счастье — это деньги, семья, дети, жена, короче, машина, дача, все короче — природа, короче, погода, настроение, фиг его знает. Позитив короче и это, рэп!
— А вы счастливый человек?
— У меня много родинок. Говорили, счастливым буду, а получал кандюлей больше всех.
Молодой человек
— Счастье — это жить в соответствии с чувствами. А голову использовать только как средство достижения каких-то своих хотелок.
Женщина
— Когда все живы и здоровы, вот это — счастье.
— А вы счастливый человек?
— Нет. Дети были. Теперь нету.
Пенсионер
— Вы никогда не были счастливым?
— Наверное, нет. Радостными были, а счастья (не было)…
Женщина
— Счастье — это то, чтобы делалось добро для людей в стране. А его так мало.
Девушка
— Я чувствую себя счастливой я постоянно… Для счастья не нужно что-то особенное, счастье оно в мелочах.
— То есть, это внутреннее состояние, или нужны внешние факторы?
— Нет, состояние души.
— Как вы этого состояния души добиваетесь?
— Я ценю каждый момент. Я ценю, когда светит солнце, когда на улице дети улыбаются. Когда моя кошка ластится ко мне. Ну или когда она обои дерет — тоже.
Женщина
— До 85 года где-то счастливая была. А потом тяжеловато было, денег не было. По талонам все было, продуктов не было.
— То есть, у вас счастье связано с каким-то материальным благополучием?
— Да нет, я бы не сказала, но в конце концов от этого много зависит — от денег.
Бабушка
— Когда чувствовали себя более счастливой?
— В 90-х — нет. После 90-х.
Молодой человек
— (Более счастливым чувствовал себя) В нулевых, когда я был совсем маленьким. А потом подростковая депрессия. А сейчас я взрослее — и опять счастливее.
Дедушка в ковбойской шляпе
— В молодости! Молодость всегда счастье. В молодости долго все так тянется, хорошо. А когда постарее все как-то быстро начинает исчезать.
Молодой человек
— Был ли у вас момент абсолютного безграничного счастья?
— Ну наверное, когда дети мои появлялись на свет.
Женщина
— Конечно. Когда была семья, дети.
Бабушка
— (самое счастливое время) Студенчество, походы, дружбы.
Молодой человек
— Был ли в вашей жизни момент безграничного абсолютного счастья?
— Пока нет, но надеюсь, в ближайшие дни настанет.
— А что случится в ближайшие дни?
— Есть шанс, что я выиграю научный грант.
Девушка
— А наш народ счастливый?
— Ну не совсем.
— Почему?
— Очень многих заботит финансовое благополучие в целом. Погоня за деньгами, они портят свое здоровье. Портят отношение с близкими с друзьями и с начальством например. И эта постоянная гонка не дает им замечать эти мелкие ценности.
Бабушка
— Как считаете, наш народ счастливый?
— Конечно, счастливый, особенно сейчас. Оттого что стало спокойнее. Нет такого страха, что будет война, что страшит всегда пожилых Ну и благосостояние стало лучше.
Женщина
— По улице идете — много счастливых лиц встречаете?
— В основном все озабоченные идут. И таких, чтобы улыбались, нет.
Дедушка в ковбойской шляпе
— Доброта — это даже лучше счастья. Если человек болеет, но добрый, с ним лучше, чем со счастливым, но злым. А в Томске в основном народ добрый. А значит, и счастливый.
Женщина
— Как считаете, а народ у нас счастливый?
— Не все. Я живу в таком доме — я не скажу, что они пьяницы, что наркоманы — но счастья там нету уже давно.
Девушка
— Думаю, что нет. Потому что у нас не все хорошо в стране.
— А счастье это понятие внутреннее, или на него влияю эти внешние факторы?
— Конечно, влияют, очень сильно, я думаю.
Женщина
— А народ у нас счастливый в стране?
— Знаете, народ сам виноват. Счастье кует сам себе человек. Поэтому он сам и виноват народ, что он не хочет того-то добиться. Что-то улучшить. Понятно. Просто соглашается, и пытается винить всех вокруг себя, но не себя.
— А что надо изменить, чтобы стать счастливым?
— Цель поставить и добиваться.
Молодой человек
— Власть счастливая. Какие-нибудь олигархи точно счастливые.
— А чего вам для полного счастья нее хватает?
— Именно если какой-то вещи, то ничего. А из качеств — наверное, смелости. Бесстрашия.
— А где бы использовали?
— Во всей жизни. В любой момент, прямо сейчас, в общении с любыми людьми. На работе в отношениях, где бы то ни было.
— А что бы дала смелость?
— Возможность делать то, что я хочу. В полной мере. Быть максимально открытым, честным и делать то, что хочешь.
А вот что в нашем городе думали про счастье четверть века назад, в 90-е.
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