«Знаете, народ сам виноват». Опрос ТВ2 про счастье

Его желают всем и почти по любому поводу — в Новый год, День рождения, 8 марта, 23 февраля и по другим календарным и профессиональным праздникам. Мы решили выяснить, как понимают счастье люди, и чего им для него не хватает. Мнения томичей — в очередном опросе ТВ2.

Молодой человек

— Что такое счастье?

— Не знаю, когда хорошо, наверное, на душе.





Саксофонист

— Это любовь, это жизнь





Девушка

— Счастье — это когда на небе солнце





Мужчина

— Счастье — это деньги, семья, дети, жена, короче, машина, дача, все короче — природа, короче, погода, настроение, фиг его знает. Позитив короче и это, рэп!

— А вы счастливый человек?

— У меня много родинок. Говорили, счастливым буду, а получал кандюлей больше всех.





Молодой человек

— Счастье — это жить в соответствии с чувствами. А голову использовать только как средство достижения каких-то своих хотелок.





Женщина

— Когда все живы и здоровы, вот это — счастье.

— А вы счастливый человек?

— Нет. Дети были. Теперь нету.





Пенсионер

— Вы никогда не были счастливым?

— Наверное, нет. Радостными были, а счастья (не было)…





Женщина

— Счастье — это то, чтобы делалось добро для людей в стране. А его так мало.





Девушка

— Я чувствую себя счастливой я постоянно… Для счастья не нужно что-то особенное, счастье оно в мелочах.

— То есть, это внутреннее состояние, или нужны внешние факторы?

— Нет, состояние души.

— Как вы этого состояния души добиваетесь?

— Я ценю каждый момент. Я ценю, когда светит солнце, когда на улице дети улыбаются. Когда моя кошка ластится ко мне. Ну или когда она обои дерет — тоже.





Женщина

— До 85 года где-то счастливая была. А потом тяжеловато было, денег не было. По талонам все было, продуктов не было.

— То есть, у вас счастье связано с каким-то материальным благополучием?

— Да нет, я бы не сказала, но в конце концов от этого много зависит — от денег.





Бабушка

— Когда чувствовали себя более счастливой?

— В 90-х — нет. После 90-х.





Молодой человек

— (Более счастливым чувствовал себя) В нулевых, когда я был совсем маленьким. А потом подростковая депрессия. А сейчас я взрослее — и опять счастливее.





Дедушка в ковбойской шляпе

— В молодости! Молодость всегда счастье. В молодости долго все так тянется, хорошо. А когда постарее все как-то быстро начинает исчезать.





Молодой человек

— Был ли у вас момент абсолютного безграничного счастья?

— Ну наверное, когда дети мои появлялись на свет.





Женщина

— Конечно. Когда была семья, дети.





Бабушка

— (самое счастливое время) Студенчество, походы, дружбы.





Молодой человек

— Был ли в вашей жизни момент безграничного абсолютного счастья?

— Пока нет, но надеюсь, в ближайшие дни настанет.

— А что случится в ближайшие дни?

— Есть шанс, что я выиграю научный грант.





Девушка

— А наш народ счастливый?

— Ну не совсем.

— Почему?

— Очень многих заботит финансовое благополучие в целом. Погоня за деньгами, они портят свое здоровье. Портят отношение с близкими с друзьями и с начальством например. И эта постоянная гонка не дает им замечать эти мелкие ценности.





Бабушка

— Как считаете, наш народ счастливый?

— Конечно, счастливый, особенно сейчас. Оттого что стало спокойнее. Нет такого страха, что будет война, что страшит всегда пожилых Ну и благосостояние стало лучше.





Женщина

— По улице идете — много счастливых лиц встречаете?

— В основном все озабоченные идут. И таких, чтобы улыбались, нет.





Дедушка в ковбойской шляпе

— Доброта — это даже лучше счастья. Если человек болеет, но добрый, с ним лучше, чем со счастливым, но злым. А в Томске в основном народ добрый. А значит, и счастливый.





Женщина

— Как считаете, а народ у нас счастливый?

— Не все. Я живу в таком доме — я не скажу, что они пьяницы, что наркоманы — но счастья там нету уже давно.





Девушка

— Думаю, что нет. Потому что у нас не все хорошо в стране.

— А счастье это понятие внутреннее, или на него влияю эти внешние факторы?

— Конечно, влияют, очень сильно, я думаю.





Женщина

— А народ у нас счастливый в стране?

— Знаете, народ сам виноват. Счастье кует сам себе человек. Поэтому он сам и виноват народ, что он не хочет того-то добиться. Что-то улучшить. Понятно. Просто соглашается, и пытается винить всех вокруг себя, но не себя.

— А что надо изменить, чтобы стать счастливым?

— Цель поставить и добиваться.





Молодой человек

— Власть счастливая. Какие-нибудь олигархи точно счастливые.

— А чего вам для полного счастья нее хватает?

— Именно если какой-то вещи, то ничего. А из качеств — наверное, смелости. Бесстрашия.

— А где бы использовали?

— Во всей жизни. В любой момент, прямо сейчас, в общении с любыми людьми. На работе в отношениях, где бы то ни было.

— А что бы дала смелость?

— Возможность делать то, что я хочу. В полной мере. Быть максимально открытым, честным и делать то, что хочешь.