Добрые новости
04 августа,
2020
13
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Мультимедиа

«Ягодные» места в Томской области

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Самое время отправляться в лес за ягодами. Черника и голубика сейчас на пике вкуса. Брусника — поспевает. Даже если вы не варите варенье, горсть диких свежих ягод порадует любого. Делимся фоторезультатами «улова» в Кривошеинском районе, а также «ягодными» местами, откуда с пустыми руками точно не уедешь.  

«Ягодные» места в Томской области
«Ягодные» места в Томской области
«Ягодные» места в Томской области

Каждый знает, что черника очень полезна для зрения и обладает антисептическими свойствами. Найти ягоды можно недалеко от города: в районе 86-го километра, Кисловки, Зоркальцева или в лесах рядом с Пашино. Чернику собирают во всех районах нашей области, но по отзывам, самые крупные ягоды в этом году находят в лесах Колпашевского, Каргасокского, Александровского, Первомайского и Тегульдетского районов. 

«Ягодные» места в Томской области
«Ягодные» места в Томской области
«Ягодные» места в Томской области
«Ягодные» места в Томской области

Голубики в этом году в лесах тоже хватает. Она чуть слаще черники, нормализует работу органов пищеварения и усиливает действие сахаропонижающих препаратов. Голубичники обычно располагаются по берегам рек и озер, а также в болотистой местности. Найти их можно, как и черничники, практически в любом районе Томской области, но больше всего голубики растет в Каргасокском, Александровском и Первомайском. 

«Ягодные» места в Томской области
«Ягодные» места в Томской области
«Ягодные» места в Томской области
«Ягодные» места в Томской области
«Ягодные» места в Томской области
«Ягодные» места в Томской области

Фото — Татьяна Бемлер.


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