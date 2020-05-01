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01 мая,
2020
Мультимедиа

«Выпустите меня наружу»: как прошла Монстрация 2020

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
4 часа назад

В этом году традиционная первомайская Монстрация-2020 из-за пандемии коронавируса прошла в онлайн-режиме. Все желающие могли присоединиться к движению. Для этого надо было выложить плакаты в любые соцсети с хештэгом #монстрация2020. 

Активнее всего участвовали жители Новосибирска — родины Монстрации. Кто-то выкладывал фотографии с балкона, кто-то сфотографировался рядом с домом. Принял участие в абсурдистском движении и экс-кандидат в мэры города Сергей Бойко.

Участвовали, впрочем, и жители других городов: Иркутска, Красноярска, Санкт-Петербурга и т. д.

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Все на Первомай! Присоединяемся к первому огромному онлайн-митингу в истории. Можно фотографироваться с плакатами дома, можно выносить их на улицу, оставлять на мусорках, развешивать по пути к мусоркам, по пути в ближайший магазин, пока выгуливаете собаку... Можно как угодно! Часть манифеста Монстрации 2020: "Вирус лишил нас иерархий: теперь нет больших и маленьких монстраций, все оказались в первом ряду своей личной монстрации, где каждый лозунг — главный. Тотальная децентрализация. Монстрация становится Облачной, отражаясь облаком фотографий — своих главных визуальных артефактов, в облаке репортажей, постов, твитов и сториз. Облачная Монстрация может обнаружить себя: а) в плакате, вывешенном на балконе или в окне б) в плакате, демонстрируемом из кровати в) в табличке, прикрученной к лавочке в парке г) в моменты выгуливания собаки д) или выбрасывания мусора е) или похода в ближайший магазин ё) в плакате, прицепленном на забор ж) или доску объявлений з) в лозунге, написанном на стене и) в наклейке на вашем транспортном средстве й) или не на вашем транспортном средстве к) в отделении полиции л) в церкви м) в Ново-Огарёво н) в тиктоке о) в лозунге, выложенном на асфальте мёртвыми мышатами и шоколадными конфетами п) в репликах на картах яндекса и 2гис (сохраняйте скриншоты) р) в прошлом с) за пределами этого списка т) в телевизоре у) в фотошопе" Иркутский первомайский ивент - https://vk.com/pervomai_irkutsk 🖤🖤🖤 #монстрация2020 #первомайИркутск #монстрацияИркутск #первомай

Публикация от ОП "ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ" (@black_square38)

Свой плакат выложил и журналист Леонид Парфенов. 

Таким образом к Монстрации присоединился и журналист ТВ2 Александр Сакалов.

Больше всего плакатов, конечно же, были посвящены коронавирусу и режиму самоизоляции.

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#монстрация2020

Публикация от mizbruk (@mizbruk)

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#монстрация2020

Публикация от Andrey Ekgardt (@masseur.relax)

Завершит нашу подборку плакат, посвященный самому популярному мему в интернете.

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