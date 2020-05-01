«Выпустите меня наружу»: как прошла Монстрация 2020
В этом году традиционная первомайская Монстрация-2020 из-за пандемии коронавируса прошла в онлайн-режиме. Все желающие могли присоединиться к движению. Для этого надо было выложить плакаты в любые соцсети с хештэгом #монстрация2020.
Активнее всего участвовали жители Новосибирска — родины Монстрации. Кто-то выкладывал фотографии с балкона, кто-то сфотографировался рядом с домом. Принял участие в абсурдистском движении и экс-кандидат в мэры города Сергей Бойко.
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Вышли на #монстрация2020 и ностальгируем по #монстрация2019
Публикация от Сергей Бойко (@_sergey_boyko)
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Передаю привет мэру #монстрация2020
Публикация от polovinka_nsk (@polovinka_nsk)
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#монстрация2020 и 7-ми секундный перформанс
Публикация от rita🤍margarita (@i.m.ritaaa)
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Публикация от Хроники 😞 существа (@lelechka31)
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Монстрируй, несмотря ни на что. . . . . #монстрация2020 #монстрация
Публикация от Gelia | aileG (@vas_zafraktalilo)
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Публикация от Даниил (@zkerriga)
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#монстрациянакарантине #монстрация2020 #belkatravel
Публикация от Вероника♥ (@nikalaiklaik)
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Публикация от Костя Стрельченко (@kostia_strelchenko)
Участвовали, впрочем, и жители других городов: Иркутска, Красноярска, Санкт-Петербурга и т. д.
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Публикация от @ ktulhskiy_praynik
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Все на Первомай! Присоединяемся к первому огромному онлайн-митингу в истории. Можно фотографироваться с плакатами дома, можно выносить их на улицу, оставлять на мусорках, развешивать по пути к мусоркам, по пути в ближайший магазин, пока выгуливаете собаку... Можно как угодно! Часть манифеста Монстрации 2020: "Вирус лишил нас иерархий: теперь нет больших и маленьких монстраций, все оказались в первом ряду своей личной монстрации, где каждый лозунг — главный. Тотальная децентрализация. Монстрация становится Облачной, отражаясь облаком фотографий — своих главных визуальных артефактов, в облаке репортажей, постов, твитов и сториз. Облачная Монстрация может обнаружить себя: а) в плакате, вывешенном на балконе или в окне б) в плакате, демонстрируемом из кровати в) в табличке, прикрученной к лавочке в парке г) в моменты выгуливания собаки д) или выбрасывания мусора е) или похода в ближайший магазин ё) в плакате, прицепленном на забор ж) или доску объявлений з) в лозунге, написанном на стене и) в наклейке на вашем транспортном средстве й) или не на вашем транспортном средстве к) в отделении полиции л) в церкви м) в Ново-Огарёво н) в тиктоке о) в лозунге, выложенном на асфальте мёртвыми мышатами и шоколадными конфетами п) в репликах на картах яндекса и 2гис (сохраняйте скриншоты) р) в прошлом с) за пределами этого списка т) в телевизоре у) в фотошопе" Иркутский первомайский ивент - https://vk.com/pervomai_irkutsk 🖤🖤🖤 #монстрация2020 #первомайИркутск #монстрацияИркутск #первомай
Публикация от ОП "ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ" (@black_square38)
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Монстрируем как умеем. Доброе утро, Петербург. #монстрация2020
Публикация от Лана Волкова (@lana_knitter)
Свой плакат выложил и журналист Леонид Парфенов.
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Публикация от Леонид Парфёнов (@leonidparfenoff)
Таким образом к Монстрации присоединился и журналист ТВ2 Александр Сакалов.
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#1мая УРА ТАВАГИСЧИ! #монстрация2020
Публикация от Александр Сакалов|Томск (@aleksandrsakalov_tomsk)
Больше всего плакатов, конечно же, были посвящены коронавирусу и режиму самоизоляции.
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#монстрация #монстрация2020 #монстрацияновосибирск
Публикация от Славелий Роза (@utkorose)
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#монстрация2020 #Самовытворяция - мой самый любимый режим)
Публикация от Дарья Друщенко (@daria_dru)
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Публикация от mizbruk (@mizbruk)
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#монстрация2020 •я думаю тут и без текста под фото все понятно• с первомаем 2020!
Публикация от Eva Vorogushina (@eva.vorogushina)
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Ну и мы сегодня участвуем в #монстрация2020
Публикация от Варвара (@varvara2304)
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Публикация от Andrey Ekgardt (@masseur.relax)
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Публикация от Михаил Фаустов (@futasov)
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#включиголову, #монстрация2020
Публикация от Alexander Vologin (@sanchic001)
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Ну что с первомаем! #монстрация2020 #монстрация #первомай
Публикация от UmKa (@jane.below.larintine)
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