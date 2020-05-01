«Выпустите меня наружу»: как прошла Монстрация 2020

Мультимедиа

В этом году традиционная первомайская Монстрация-2020 из-за пандемии коронавируса прошла в онлайн-режиме. Все желающие могли присоединиться к движению. Для этого надо было выложить плакаты в любые соцсети с хештэгом #монстрация2020.

Активнее всего участвовали жители Новосибирска — родины Монстрации. Кто-то выкладывал фотографии с балкона, кто-то сфотографировался рядом с домом. Принял участие в абсурдистском движении и экс-кандидат в мэры города Сергей Бойко.

Участвовали, впрочем, и жители других городов: Иркутска, Красноярска, Санкт-Петербурга и т. д.

Свой плакат выложил и журналист Леонид Парфенов.

Таким образом к Монстрации присоединился и журналист ТВ2 Александр Сакалов.

Больше всего плакатов, конечно же, были посвящены коронавирусу и режиму самоизоляции.

Завершит нашу подборку плакат, посвященный самому популярному мему в интернете.