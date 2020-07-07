Добрые новости
07 июля,
2020
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Вся соль Сибири

ТВ2
ТВ2
4 минуты назад

Популярные туристические маршруты закрыты, полюбившиеся моря-океаны — вне доступа, и лето в самоизоляции проходит под девизом: «Не сыпь мне соль на рану»? А между тем, именно соль — местная, поваренная — вполне могла бы компенсировать упущенные возможности заграничных путешествий. Наш корреспондент Александр Сакалов провел выходные на Алтае. И устроил фотосессию на озере Бурлинском. Другие названия этого озера — Розовое (в жару имеет такой цвет) или Бурсоль (по имени поселка, который построили на берегу озера для добычи из него соли). Озеро находится в Кулундинской степи, в 40 км от курорта Яровое. Бурлинское — озеро соленое. Плотность воды в нем больше, чем в Мертвом море. Причем, летом концентрация соли в воде повышается. Так что удержаться на плаву сможет каждый. Ну и пополнить свой инстаграм шедеврами — тоже.  

Вся соль Сибири
Вся соль Сибири
Вся соль Сибири
Вся соль Сибири
Вся соль Сибири
Вся соль Сибири
Вся соль Сибири
Вся соль Сибири
Вся соль Сибири
Вся соль Сибири
Вся соль Сибири
Вся соль Сибири
Вся соль Сибири
Вся соль Сибири
Вся соль Сибири
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