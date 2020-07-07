Вся соль Сибири

Популярные туристические маршруты закрыты, полюбившиеся моря-океаны — вне доступа, и лето в самоизоляции проходит под девизом: «Не сыпь мне соль на рану»? А между тем, именно соль — местная, поваренная — вполне могла бы компенсировать упущенные возможности заграничных путешествий. Наш корреспондент Александр Сакалов провел выходные на Алтае. И устроил фотосессию на озере Бурлинском. Другие названия этого озера — Розовое (в жару имеет такой цвет) или Бурсоль (по имени поселка, который построили на берегу озера для добычи из него соли). Озеро находится в Кулундинской степи, в 40 км от курорта Яровое. Бурлинское — озеро соленое. Плотность воды в нем больше, чем в Мертвом море. Причем, летом концентрация соли в воде повышается. Так что удержаться на плаву сможет каждый. Ну и пополнить свой инстаграм шедеврами — тоже.