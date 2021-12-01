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18+

Всемирный день борьбы со СПИДом. Опрос ТВ2

ТВ2 Наташа Тарасова

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В последние без малого два года пандемия коронавируса затмила собой все остальные заболевания, но они никуда не делись. Так Томская область вошла в 2020 году в ТОП-10 антирейтинга регионов России по числу зараженных ВИЧ.
Журналисты ТВ2 вышли на улицы Томска с традиционным опросом, чтобы узнать у горожан, доводилось ли им когда-нибудь сдавать тест на ВИЧ и на ком, по их мнению, лежит ответственность за проведение профилактики среди подростков.
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