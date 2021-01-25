«Вова, уходи!»: как прошли митинги в поддержку Навального за рубежом

Мультимедиа

Акции в поддержку Алексея Навального прошли по всему миру. Солидарность с арестованным оппозиционером выразили митингующие в Берлине, Мюнхене, Праге, Кракове, Хельсинки, Гааге, Вене, ряде городов США, Тель-Авиве, Копенгагене, Лондоне, Токио и других городах. В них принимали участие и томичи, которые по разным причинам оказались 23 января за рубежом. Среди них, например, и наша бывшая коллега Валенина Чураева. Она рассказала, как проходил митинг в Лос-Анджелесе.

Лос-Анджелес

«Я, конечно, в шоке, что митинги так могут проходить, — рассказывает Валентина Чураева. — Когда полицейские дают интервью и сопровождают колонну по маршруту, перекрывая движение, чтобы нам машины не мешали. Я так боялась дочь Еву с собой брать, а там оказалось, что половина людей с детьми пришли. Потому что: нам ничего не может угрожать! Это Америка.»

Шествие прошло в центре Лос–Анджелеса по Голливудскому бульвару с остановками у зданий телекомпании CNN и Jimmy Kimmel Live, где вручают премию Оскар. Как рассказала Валентина, в Лос-Анджелесе не было необходимости согласовывать митинг. Достаточно было отправить уведомление в мэрию, чтобы полиция помогла провести акцию.

По словам Валентины Чураевой — это была одна из самых многочисленных акций в Лос-Анджелесе за последние годы. Поддержать Алексея Навального вышло около 400 человек.

Прага

В субботу, 23 января, в Праге состоялось даже два митинга. Один — у Посольства Российской Федерации на площади Бориса Немцова, другой — на площади Яна Палаха. Оба митинга прошли спокойно. На каждый из них пришло приблизительно по 200-300 человек. Митингующие скандировали «‎‎Путина на нары» и держали плакаты с надписью «Россия — не царство. Дед, уходи».

«Из метро к площади Яна Палаха ещё до начала акции потоком шли десятки молодых людей с плакатами, потом их становилось все больше и больше, причём среди них были не только русскоговорящие, были и чехи, и белорусы, и англоговорящая молодежь, в общем, все, кто хочет, чтобы “Россия была свободной», — пишет наша коллега по ТВ2 Мелани Бачина на своей страничке в Фейсбуке.

Фото: Мелани Бачина

Лиссабон

Софья Измайлова-Адамова показала на своей страничке в Фейсбуке, как проходила акция в Лиссабоне. Там на акцию поддержки люди вышли тоже с ершиками для унитаза, которые после выхода расследования Алексея Навального «Дворец Путина», стали мемами.

Берлин