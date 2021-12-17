Вопросы к губернатору и возможный третий срок Сергея Жвачкина. Опрос томичей

Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки к закону об организации власти в субъектах Российской Федерации, который снимает ограничение по количеству сроков избрания глав регионов. Парламентарии от "Единой России", представляющие Томскую область, проголосовали за поправки. А 21 декабря должна состояться прямая линия губер­натора Сергея Жвачкина с жителями Томской области. Это первая подобная прямая линия за все время губернаторства.

Журналисты ТВ2 вышли на улицы Томска с традиционным опросом, чтобы узнать, что томичи думают о возможном переизбрании губернатора на третий срок и какие вопросы хотели бы задать ему на прямой линии.