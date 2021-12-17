Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Мультимедиа
  3. Вопросы к губернатору и возможный третий срок Сергея Жвачкина. Опрос томичей
Мультимедиа

Вопросы к губернатору и возможный третий срок Сергея Жвачкина. Опрос томичей

ТВ2 Наташа Тарасова

Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки к закону об организации власти в субъектах Российской Федерации, который снимает ограничение по количеству сроков избрания глав регионов. Парламентарии от "Единой России", представляющие Томскую область, проголосовали за поправки. А 21 декабря должна состояться прямая линия губер­натора Сергея Жвачкина с жителями Томской области. Это первая подобная прямая линия за все время губернаторства.
Журналисты ТВ2 вышли на улицы Томска с традиционным опросом, чтобы узнать, что томичи думают о возможном переизбрании губернатора на третий срок и какие вопросы хотели бы задать ему на прямой линии.
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.