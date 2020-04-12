Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО

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Сегодня в томских храмах идут службы в честь православного праздника Вербное воскресенье. В этот день принято посещать храмы для освящения букетиков вербы. Наш фотограф побывал в Петропавловском соборе. Служба идет, людей много, никто не соблюдает дистанцию в полтора метра.

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав накануне праздника, 11 апреля, провел службу в Богоявленском соборе, сообщает пресс-служба томской епархии.

Фото: http://pravoslavie.tomsk.ru

Фото: http://pravoslavie.tomsk.ru

Ранее сообщалось, что городские кладбища закрыли для посещения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Ограничения вызваны тем, что во время религиозных праздников – Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Радоницы – томичи массово приезжают на городские кладбища.

В соответствии с распоряжением администрации Томской области с 31 марта по 15 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. Жители региона имеют право покинуть место жительства для получения медицинской помощи, посещения ближайших к дому магазинов и аптек, выгула домашних животных, выноса мусора и для работы. В указанный перечень не включено посещение религиозных объектов.