Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО

Сегодня в томских храмах идут службы в честь православного праздника Вербное воскресенье. В этот день принято посещать храмы для освящения букетиков вербы. Наш фотограф побывал в Петропавловском соборе. Служба идет, людей много, никто не соблюдает дистанцию в полтора метра.
Митрополит Томский и Асиновский Ростислав накануне праздника, 11 апреля, провел службу в Богоявленском соборе, сообщает пресс-служба томской епархии.
Фото: http://pravoslavie.tomsk.ru
Фото: http://pravoslavie.tomsk.ru
Ранее сообщалось, что городские кладбища закрыли для посещения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Ограничения вызваны тем, что во время религиозных праздников – Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Радоницы – томичи массово приезжают на городские кладбища.
В соответствии с распоряжением администрации Томской области с 31 марта по 15 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. Жители региона имеют право покинуть место жительства для получения медицинской помощи, посещения ближайших к дому магазинов и аптек, выгула домашних животных, выноса мусора и для работы. В указанный перечень не включено посещение религиозных объектов.
Добавим, что в Томской области нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей. Поэтому томичи должны быть готовы объяснить сотрудникам правопорядка цель и обоснование своего нахождения на улице или передвижения на автомобиле, а также иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, служебное удостоверение).
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