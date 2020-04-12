Добрые новости
12 апреля,
2020
12
фото
Мультимедиа

Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО

Александр Сакалов
Александр Сакалов
1 час назад

Сегодня в томских храмах идут службы в честь православного праздника Вербное воскресенье. В этот день принято посещать храмы для освящения букетиков вербы. Наш фотограф побывал в Петропавловском соборе. Служба идет, людей много, никто не соблюдает дистанцию в полтора метра.

Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО
Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав накануне праздника, 11 апреля, провел службу в Богоявленском соборе, сообщает пресс-служба томской епархии. 

Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО
Фото: http://pravoslavie.tomsk.ru
Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО
Фото: http://pravoslavie.tomsk.ru

Ранее сообщалось, что городские кладбища закрыли для посещения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Ограничения вызваны тем, что во время религиозных праздников – Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Радоницы – томичи массово приезжают на городские кладбища. 

Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО

В соответствии с распоряжением администрации Томской области с 31 марта по 15 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. Жители региона имеют право покинуть место жительства для получения медицинской помощи, посещения ближайших к дому магазинов и аптек, выгула домашних животных, выноса мусора и  для работы. В указанный перечень не включено посещение религиозных объектов. 

Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО
Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО
Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО
Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО
Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО
Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО
Вербное воскресенье в режиме самоизоляции в Томске: ФОТО

Добавим, что в Томской области нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей. Поэтому томичи должны быть готовы объяснить сотрудникам правопорядка цель и обоснование своего нахождения на улице или передвижения на автомобиле, а также иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, служебное удостоверение).


​​Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.