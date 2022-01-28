В Томске прошло первенство области по спортивной гимнастике. Фото

В спортивном комплексе «Юность» прошли соревнования по спортивной гимнастике. Участники соревнований состязались в многоборье: они выполняли упражнения на брусьях, опорные прыжки, вольные упражнения.

Президент Томской федерации по спортивной гимнастике, Алексей Козин в разговоре с ТВ2 отметил, что пандемия коронавируса сказалась на уровне подготовки спортсменов.

«В связи с прошлыми событиями (карантином), мы остановили тренировки на полгода. Это значительно ухудшило подготовку спортсменов. Даже сейчас некоторые участники соревнований не пришли, потому что у них «сезонные болячки», — сказал он.

Как прошли соревнования, смотрите в нашем фоторепортаже.