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В Томске прошло первенство области по спортивной гимнастике. Фото

ТВ2 Семен Вайсман

В спортивном комплексе «Юность» прошли соревнования по спортивной гимнастике. Участники соревнований состязались в многоборье: они выполняли упражнения на брусьях, опорные прыжки, вольные упражнения. 

Президент Томской федерации по спортивной гимнастике, Алексей Козин в разговоре с ТВ2 отметил, что пандемия коронавируса сказалась на уровне подготовки спортсменов.

«В связи с прошлыми событиями (карантином), мы остановили тренировки на полгода. Это значительно ухудшило подготовку спортсменов. Даже сейчас некоторые участники соревнований не пришли, потому что у них «сезонные болячки», — сказал он.

Как прошли соревнования, смотрите в нашем фоторепортаже.

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