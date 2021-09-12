В Томске прошло открытие крупнейшего в России детского еврейского центра. Фоторепортаж

Сегодня в Томске прошло открытие крупнейшего в России детского еврейского образовательного центра. Он находится на улице Розы Люксембург при Томской Хоральной Синагоге. В центре откроются группы дневного пребывания для детей, языковые курсы, библиотека, будут вестись занятия по театру и кино, роботехнике, ведению быта и искусству.

Благодаря вместимости центра 50 детей смогут заниматься дошкольным образованием, а 200 – дополнительным. Все это под руководством 20 специалистов и в условиях, которые позволят проводить учебный процесс на высоком уровне. Уже сегодня все ребята, даже самые маленькие, имели возможность познакомиться с пространством, педагогами и поучаствовать в мастер-классах.

На открытие пришло около сотни гостей. В церемонии же участвовали замгубернатора Сергей Ильиных, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, главный раввин России Берл Лазар, а также представители городского духовенства.

«Мы видим здесь столько людей, столько молодых ребят. Мы понимаем, что это непростое время, люди думают дважды: стоит ходить или не стоит, опасаются. Но то, что столько людей пришли, — это знак, что этот центр действительно не только нужен, но и ждали его уже давно», — отметил Берл Лазар.