В Томске прошло открытие крупнейшего в России детского еврейского центра. Фоторепортаж

Сегодня в Томске прошло открытие крупнейшего в России детского еврейского образовательного центра. Он находится на улице Розы Люксембург при Томской Хоральной Синагоге. В центре откроются группы дневного пребывания для детей, языковые курсы, библиотека, будут вестись занятия по театру и кино, роботехнике, ведению быта и искусству.
Благодаря вместимости центра 50 детей смогут заниматься дошкольным образованием, а 200 – дополнительным. Все это под руководством 20 специалистов и в условиях, которые позволят проводить учебный процесс на высоком уровне. Уже сегодня все ребята, даже самые маленькие, имели возможность познакомиться с пространством, педагогами и поучаствовать в мастер-классах.
На открытие пришло около сотни гостей. В церемонии же участвовали замгубернатора Сергей Ильиных, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, главный раввин России Берл Лазар, а также представители городского духовенства.
«Мы видим здесь столько людей, столько молодых ребят. Мы понимаем, что это непростое время, люди думают дважды: стоит ходить или не стоит, опасаются. Но то, что столько людей пришли, — это знак, что этот центр действительно не только нужен, но и ждали его уже давно», — отметил Берл Лазар.
«Уникальность томского центра состоит в том, что он целиком построен на частные средства. Сто лет назад еврейская община в Томске занималась не только вопросами религии, но и образованием детей, социальной работой. И для нас открытие этого центра — это возрождение культуры, существовавшей до революции. Образовательными услугами центра смогут пользоваться все желающие ребятишки Томска, как малыши, так и школьники», — сказал главный раввин Томской области Леви Каменецкий.