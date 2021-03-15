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15 марта,
2021
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Мультимедиа

В Томске прошла первая Artmaslenitsa

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске 14 марта 2021 года прошла первая Artmaslenitsa. Креативное сообщество Томска проводило зиму сожжением арт-арх-объекта. Деревянная инсталляция, похожая на большой треугольный табурет высотой  3,6 м, символично завершила свой жизненный цикл в огне на улице Созидания, рассказала ТВ2 участница события Ника Еремина.  

В Томске прошла первая Artmaslenitsa

— Творения должны уходить красиво, а не увядать на глазах, — уверен архитектор и один из создателей инсталляции Евгений Евлахов.— Нам хотелось показать, что даже в «акте уничтожения» на самом деле заложено созидание. И масленица – подходящий повод не только для проводов зимы, но и обновления. Рождение нового требует правильного завершения существующего. Очищающая сила огня освободила место для новых творений. 


Ранее инсталляция использовалась как символ фестиваля «Зодчество в Сибири-2019» в Томске. В дни фестиваля – за счет окраски в соответствующие цвета – она трансформировалась в три состояния: дерево, огонь и бетон. Метаморфозы символизировали изменения архитектурного облика Томска, происходящие в новейшей истории города. Четвертым и завершающим состоянием инсталляции стало возвращение в ничто через сожжение. Таким образом, она проделала путь от идеи до утилизации.

В Томске прошла первая Artmaslenitsa
В Томске прошла первая Artmaslenitsa
В Томске прошла первая Artmaslenitsa
В Томске прошла первая Artmaslenitsa
В Томске прошла первая Artmaslenitsa
В Томске прошла первая Artmaslenitsa
В Томске прошла первая Artmaslenitsa
В Томске прошла первая Artmaslenitsa
В Томске прошла первая Artmaslenitsa
В Томске прошла первая Artmaslenitsa
В Томске прошла первая Artmaslenitsa

Для проводов зимы была выбрана удаленная площадь в конце улицы Созидания в Особой экономической зоне Томска. Artmaslenitsa на этой территории стала первым шагом к новому использованию пространства. В этом году в одном из зданий ОЭЗ планируется создание студий-мастерских со средствами производства для креативных продуктов в сфере медиа и видеопроизводства. Летом территория ОЭЗ планируется в качестве одной из площадок фестиваля Street Vision 2021.      

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