В Томске прошла первая Artmaslenitsa

В Томске 14 марта 2021 года прошла первая Artmaslenitsa. Креативное сообщество Томска проводило зиму сожжением арт-арх-объекта. Деревянная инсталляция, похожая на большой треугольный табурет высотой 3,6 м, символично завершила свой жизненный цикл в огне на улице Созидания, рассказала ТВ2 участница события Ника Еремина.

— Творения должны уходить красиво, а не увядать на глазах, — уверен архитектор и один из создателей инсталляции Евгений Евлахов.— Нам хотелось показать, что даже в «акте уничтожения» на самом деле заложено созидание. И масленица – подходящий повод не только для проводов зимы, но и обновления. Рождение нового требует правильного завершения существующего. Очищающая сила огня освободила место для новых творений.





Ранее инсталляция использовалась как символ фестиваля «Зодчество в Сибири-2019» в Томске. В дни фестиваля – за счет окраски в соответствующие цвета – она трансформировалась в три состояния: дерево, огонь и бетон. Метаморфозы символизировали изменения архитектурного облика Томска, происходящие в новейшей истории города. Четвертым и завершающим состоянием инсталляции стало возвращение в ничто через сожжение. Таким образом, она проделала путь от идеи до утилизации.