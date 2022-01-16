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В Томске прошел второй этап Кубка России по альпинизму

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В Томске прошел второй этап Кубка России по альпинизму. Соревнования проходили с 14 по 16 января в Академгородке. В них приняли участие спортсмены не только из нашего региона, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской, Кировской, Новосибирской областей.

Альпинисты соревновались в лазании на трудность по нависающей фанерной конструкции с зацепами с обратной стороны трамплина и на скорость по вертикальной ледовой стенке высотой 15 метров.

«У нас проходят  два всероссийских старта: юношеский и взрослый второго этапа Кубка России, — рассказал организатор соревнований Иван Темерев. — Первый был в Кирове, второй у нас. Трудность дистанции в этот раз в том, что чтобы преодолеть все расстояние, необходимо на оправленном участке подпрыгнуть. И, главное, удержаться. Что касается скорости, то вчера несколько участников преодолели дистанцию за восемь секунд.

 

Автор: Александр Сакалов

Он отметил, что часть томских альпинистов  отобрались на международный чемпионат и поедут в Швейцарию на этап кубка мира по альпинизму. Через две недели в Томске пройдет еще один всероссийский чемпионат по альпинизму.

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