В Томске прошел второй этап Кубка России по альпинизму. Соревнования проходили с 14 по 16 января в Академгородке. В них приняли участие спортсмены не только из нашего региона, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской, Кировской, Новосибирской областей.

Альпинисты соревновались в лазании на трудность по нависающей фанерной конструкции с зацепами с обратной стороны трамплина и на скорость по вертикальной ледовой стенке высотой 15 метров.

«У нас проходят два всероссийских старта: юношеский и взрослый второго этапа Кубка России, — рассказал организатор соревнований Иван Темерев. — Первый был в Кирове, второй у нас. Трудность дистанции в этот раз в том, что чтобы преодолеть все расстояние, необходимо на оправленном участке подпрыгнуть. И, главное, удержаться. Что касается скорости, то вчера несколько участников преодолели дистанцию за восемь секунд.