В Томске прошел второй этап Кубка России по альпинизму. Соревнования проходили с 14 по 16 января в Академгородке. В них приняли участие спортсмены не только из нашего региона, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской, Кировской, Новосибирской областей.
Альпинисты соревновались в лазании на трудность по нависающей фанерной конструкции с зацепами с обратной стороны трамплина и на скорость по вертикальной ледовой стенке высотой 15 метров.
«У нас проходят два всероссийских старта: юношеский и взрослый второго этапа Кубка России, — рассказал организатор соревнований Иван Темерев. — Первый был в Кирове, второй у нас. Трудность дистанции в этот раз в том, что чтобы преодолеть все расстояние, необходимо на оправленном участке подпрыгнуть. И, главное, удержаться. Что касается скорости, то вчера несколько участников преодолели дистанцию за восемь секунд.
Он отметил, что часть томских альпинистов отобрались на международный чемпионат и поедут в Швейцарию на этап кубка мира по альпинизму. Через две недели в Томске пройдет еще один всероссийский чемпионат по альпинизму.