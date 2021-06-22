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Главная Мультимедиа «ТомскРТС» прокомментировал фонтан из трубы на улице Елизаровых
Мультимедиа

«ТомскРТС» прокомментировал фонтан из трубы на улице Елизаровых

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

В Томске, на улице Елизаровых, 53а, рядом с магазином «Быстроном», прорвало трубу с горячей водой. Об этом ТВ2 сообщил очевидец.

Он добавил, что ранее на этом участке коммунальщики проводили сварочные работы.

«Ведется заполнение данной тепловой сети, для удаления скопившегося воздуха открыт воздушный клапан на трубопроводе в районе Елизаровых, 53 а. Вода не представляет опасности для окружающих так как она не горячая. В ближайшее время процесс удаления воздуха будет завершён и клапан будет перекрыт», сообщила ТВ2 руководитель направления по связям с общественностью «ТомскРТС»  Марина Рыбак.

Прорыв трубы на улице Елизаровых
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