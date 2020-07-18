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18 июля,
2020
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Мультимедиа

В Томске поддержали Хабаровск

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На пути в Академгородок сегодня на мосту появился баннер в поддержку акций протеста в Хабаровске. Правда провисел всего несколько часов. В настоящий момент его уже  сняли.


Напомним, что в Хабаровске в течение последних дней проходят массовые акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, избранного в 2018 году хабаровчанами. На тех выборах Москва поддерживала единоросса Вячеслава Шпорта, и победа Фургала рассматривалась как результат протестного голосования. 9 июля Фургал был задержан спецназом ФСБ России, а 10-го  арестован в рамках  расследования дела об убийствах бизнесменов в 2004-05 гг. Своей вины не признает. 

В Томске поддержали Хабаровск
В Томске поддержали Хабаровск
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