В Томске поддержали Хабаровск

На пути в Академгородок сегодня на мосту появился баннер в поддержку акций протеста в Хабаровске. Правда провисел всего несколько часов. В настоящий момент его уже сняли.





Напомним, что в Хабаровске в течение последних дней проходят массовые акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, избранного в 2018 году хабаровчанами. На тех выборах Москва поддерживала единоросса Вячеслава Шпорта, и победа Фургала рассматривалась как результат протестного голосования. 9 июля Фургал был задержан спецназом ФСБ России, а 10-го арестован в рамках расследования дела об убийствах бизнесменов в 2004-05 гг. Своей вины не признает.