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27 февраля,
2021
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В Томске почтили память убитого политика Бориса Немцова

Александр Сакалов
Александр Сакалов
1 час назад

В Томске почтили память убитого политика Бориса Немцова. В этом году акции не было, томичи просто принесли к Камню Скорби цветы и фотографию Бориса Немцова.

В Томске почтили память убитого политика Бориса Немцова
В Томске почтили память убитого политика Бориса Немцова
В Томске почтили память убитого политика Бориса Немцова

Напомним, Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил объявленных им исполнителей убийства - Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены. В конце февраля в Москве и других городах РФ проходят марши памяти убитого политика.

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