В поисках баржи. Экспедиция ТВ2 вернулась с Кети. Анонс будущего фильма

Журналисты ТВ2 вернулись из экспедиции на Кеть, где искали брошенную в одной из проток деревянную баржу. Предположительно, ее могли изготовить в 1930-40-х годах и использовать для перевозки спецпереселенцев к местам ссылки. Свою задачу — найти и исследовать баржу — экспедиция выполнила. Пока фильм о походе волонтеров и общественников на север области еще готовится, мы не удержались и смонтировали небольшой трейлер.