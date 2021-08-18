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Главная Мультимедиа В поисках баржи. Экспедиция ТВ2 вернулась с Кети. Анонс будущего фильма
Мультимедиа

В поисках баржи. Экспедиция ТВ2 вернулась с Кети. Анонс будущего фильма

Лариса Муравьева
ТВ2 Лариса Муравьева
2 часа назад

Журналисты ТВ2 вернулись из экспедиции на Кеть, где искали брошенную в одной из проток деревянную баржу. Предположительно, ее могли изготовить в 1930-40-х годах и использовать для перевозки спецпереселенцев к местам ссылки. Свою задачу — найти и исследовать баржу — экспедиция выполнила. Пока фильм о походе волонтеров и общественников на север области еще готовится, мы не удержались и смонтировали небольшой трейлер.
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