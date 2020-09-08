В ожидании бабьего лета: Insta-подборка

Синоптики обещают бабье лето, но точных сроков, когда придет долгожданное тепло и сколько оно продлится, не говорят. Пока же жители и гости города выкладывают в Инстаграм фотографии того, каким видят Томск — где-то туманным, где-то в пожелтевших листьях, а где-то с красивым закатом.





Смотрим!