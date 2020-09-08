Мультимедиа
В ожидании бабьего лета: Insta-подборка
6 часов назад
Синоптики обещают бабье лето, но точных сроков, когда придет долгожданное тепло и сколько оно продлится, не говорят. Пока же жители и гости города выкладывают в Инстаграм фотографии того, каким видят Томск — где-то туманным, где-то в пожелтевших листьях, а где-то с красивым закатом.
Смотрим!
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В отпуске носиться так, что после отпуска нужен еще один отпуск. Но вот зато сегодня случайно оказалась на набережной. #city #томск #регион70 #россия #втомске #яизтомска #сибирь #ятомич #люблютомск #tomsk #tsk #official_tomsk #insta_tomsk #tomskgram #mytomsk #tomskie #tomskphoto #vsco_tomsk #sibiria #sibiria #tomsk_go
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