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08 сентября,
2020
Мультимедиа

В ожидании бабьего лета: Insta-подборка

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Синоптики обещают бабье лето, но точных сроков, когда придет долгожданное тепло и сколько оно продлится, не говорят. Пока же жители и гости города выкладывают в Инстаграм фотографии того, каким видят Томск — где-то туманным, где-то в пожелтевших листьях, а где-то с красивым закатом. 


Смотрим!

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