В мэрии осмотрели технику для уличных выставок на 9 мая. Фоторепортаж

Ранее ТВ2 сообщало у томичей будет возможность увидеть фильмы о войне и уличные выставки, отдельная программа будет подготовлена для каждого из 135 участников Великой Отечественной войны, живущих сегодня в Томской области. Масштабных массовых мероприятия в городе не будет, но «Бессмертный полк» сможет пойти по проспекту Ленина. При этом штаб полка принял решение проводить акцию онлайн. Такое решение было связано с эпидемиологической обстановкой, сообщил ТВ2 один из основателей движения Сергей Лапенков. В свою очередь Жвачкин отметил, что эпидситуация в Томской области остается одной из самых благополучных в стране.

