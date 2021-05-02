Добрые новости
02 мая,
2021
9
фото
Мультимедиа

В мэрии осмотрели технику для уличных выставок на 9 мая. Фоторепортаж

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко посмотрел образцы военной техники. Некоторые из ретромобилей представят 9 мая на городских площадках, сообщает пресс-служба мэрии.

В мэрии осмотрели технику для уличных выставок на 9 мая. Фоторепортаж
В мэрии осмотрели технику для уличных выставок на 9 мая. Фоторепортаж
В мэрии осмотрели технику для уличных выставок на 9 мая. Фоторепортаж
В мэрии осмотрели технику для уличных выставок на 9 мая. Фоторепортаж
В мэрии осмотрели технику для уличных выставок на 9 мая. Фоторепортаж
В мэрии осмотрели технику для уличных выставок на 9 мая. Фоторепортаж
В мэрии осмотрели технику для уличных выставок на 9 мая. Фоторепортаж
В мэрии осмотрели технику для уличных выставок на 9 мая. Фоторепортаж
В мэрии осмотрели технику для уличных выставок на 9 мая. Фоторепортаж

Ранее ТВ2 сообщало у томичей будет возможность увидеть фильмы о войне и уличные выставки, отдельная программа будет подготовлена для каждого из 135 участников Великой Отечественной войны, живущих сегодня в Томской области. Масштабных массовых мероприятия в городе не будет, но «Бессмертный полк» сможет пойти по проспекту Ленина. При этом штаб полка принял решение проводить акцию онлайн. Такое решение было связано с эпидемиологической обстановкой, сообщил ТВ2 один из основателей движения Сергей Лапенков. В свою очередь Жвачкин отметил, что эпидситуация в Томской области остается одной из самых благополучных в стране.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.