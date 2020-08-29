Upgrade Пушкинского сквера: плитки стало больше

Завершается благоустройство Пушкинского сквера рядом с ЗАГСом. Проект благоустройства разрабатывал Центр развития городской среды Томской области под руководством Константина Казанцева, подрядчиком стал региональный УФСИН, ландшафтные работы выполняет компания Garden Group. Надзор за работами на этом общественном пространстве осуществляет департамент благоустройства и дорожной деятельности администрации Томска и лично мэр Иван Кляйн. Стоимость проекта – 9,5 млн рублей.
управляющая питомника растений Garden Group Татьяна Шаферова рассказала ТВ2, что при выборе растений для озеленения сквера предпочтения отдавали многолетникам. «Создавая композицию у стены ЗАГСа мы исходили из того, что здесь людям нужны краски, яркие растения. С одной стороны нужна некоторая помпезность, торжественность для свадеб, а с другой стороны рядом Пушкин, дубы, клены и природный парк. Кроме того мы старались выбирать такие растения, за которыми нужен минимальный уход. Потому что на посадку растений в бюджете хоть и небольшие деньги закладываются, а вот дальнейший уход не предусмотрен. Сейчас мы укладываем рулонный газон, а через две недели его уже нужно косить. Кто это будет делать?»
И если для того, чтобы оценить ландшафтный дизайн необходимо минимум год, чтобы растения прижились и разрослись, то с плиткой уже сейчас понятно, что не угадали. Сквер из зеленого стал серым. Почему такой цвет был выбран в итоге, остается только догадываться. По проекту преобладали песочные цвета.