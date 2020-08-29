Upgrade Пушкинского сквера: плитки стало больше

управляющая питомника растений Garden Group Татьяна Шаферова рассказала ТВ2, что при выборе растений для озеленения сквера предпочтения отдавали многолетникам. «Создавая композицию у стены ЗАГСа мы исходили из того, что здесь людям нужны краски, яркие растения. С одной стороны нужна некоторая помпезность, торжественность для свадеб, а с другой стороны рядом Пушкин, дубы, клены и природный парк. Кроме того мы старались выбирать такие растения, за которыми нужен минимальный уход. Потому что на посадку растений в бюджете хоть и небольшие деньги закладываются, а вот дальнейший уход не предусмотрен. Сейчас мы укладываем рулонный газон, а через две недели его уже нужно косить. Кто это будет делать?»