Туман окутал Томск в минус 42. Фото

Температура воздуха утром опустилась до минус 42 градусов. Город окутал плотный туман, который стал развеиваться лишь к обеду.





Синоптики, при этом, прогнозируют скорое потепление. По прогнозам, в среду в Томске температура поднимется до минус 8 градусов. На востоке региона ожидается потепление до -25 °C, а в остальной части области — 11-16 градусов мороза.





А пока смотрим, как Томск переживал январские холода.