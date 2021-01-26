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26 января,
2021
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Мультимедиа

Туман окутал Томск в минус 42. Фото

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Температура воздуха утром опустилась до минус 42 градусов. Город окутал плотный туман, который стал развеиваться лишь к обеду.


Синоптики, при этом, прогнозируют скорое потепление. По прогнозам, в среду в Томске температура поднимется до минус 8 градусов. На востоке региона ожидается потепление до -25 °C, а в остальной части области — 11-16 градусов мороза.


А пока смотрим, как Томск переживал январские холода.

Туман окутал Томск в минус 42. Фото
Туман окутал Томск в минус 42. Фото
Туман окутал Томск в минус 42. Фото
Туман окутал Томск в минус 42. Фото
Туман окутал Томск в минус 42. Фото
Туман окутал Томск в минус 42. Фото
Туман окутал Томск в минус 42. Фото
Туман окутал Томск в минус 42. Фото
Туман окутал Томск в минус 42. Фото
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