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Туман окутал Томск в минус 42. Фото
3 часа назад
Температура воздуха утром опустилась до минус 42 градусов. Город окутал плотный туман, который стал развеиваться лишь к обеду.
Синоптики, при этом, прогнозируют скорое потепление. По прогнозам, в среду в Томске температура поднимется до минус 8 градусов. На востоке региона ожидается потепление до -25 °C, а в остальной части области — 11-16 градусов мороза.
А пока смотрим, как Томск переживал январские холода.
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