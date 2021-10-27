Томский политех в начале прошлого века. Фотографии

Выпускник физико-технического факультета ТПУ 1980 года Сергей Русанов подарил университету подлинные фотографии корпусов, аудиторий и лабораторий Томского технологического института. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Все 12 кадров сделаны в начале прошлого века. Публикуем некоторые из них.