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Томский политех в начале прошлого века. Фотографии

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Выпускник физико-технического факультета ТПУ 1980 года Сергей Русанов подарил университету подлинные фотографии корпусов, аудиторий и лабораторий Томского технологического института. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Все 12 кадров сделаны в начале прошлого века. Публикуем некоторые из них.

Автор:  взято с сайта службы новостей ТПУ
одна из аудиторий физического корпуса
Автор:  взято с сайта службы новостей ТПУ
актовый зал главного корпуса
Автор:  взято с сайта службы новостей ТПУ
студенты в аудитории химического корпуса
Автор:  взято с сайта службы новостей ТПУ
вид на лекционный (главный) и инженерный (четвертый) корпуса
Автор:  взято с сайта службы новостей ТПУ
Н.М. Кижнер со студентами в одной из аудиторий химического корпуса
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