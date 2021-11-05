Томский художник создал серию картинок о теориях заговоров

Рисующий вахтовик из Томска, который называет себя Коля Нехудожник, создал серию картинок на тему рассылок в чатах мессенджера WhatsApp о вакцинации, химтрейлах и других теориях заговоров.

«В Томске вводят qr-коды, обязательную вакцинацию, продляют масочный режим и отменяют массовые мероприятия. Все это рождает неимоверное количество теорий и слухов. Одним из котлов, где эти слухи варятся, точно являются чатики. Попробовал охватить только самые верхнеуровневые темы. Можете написать в комментах, о каких темах ещё идут споры, кто во что верит. Ну и я верю, в итоге всё-таки победит разум», — написал автор в посте.