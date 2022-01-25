Томские студенты традиционно нарядили памятник Татьяне. Фотографии

«Акция проходит уже 17 лет. Ее придумали члены Молодежного парламента Томской области. Обычно Татьяну одевали в шапку и шарф, но с прошлого года, так как была пандемия и не было мероприятий, стали наряжать ее тематически. В 2021 году мы решили поблагодарить врачей. Они героически работали, берегли нас — мы нарядили Татьяну в халат и маску. А 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Поэтому сегодня Татьяна в русском народном костюме — платок, кокошник и фартук», — рассказывает председатель Молодежного парламента Томской области Дарья Доронина.