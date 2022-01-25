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Томские студенты традиционно нарядили памятник Татьяне. Фотографии

ТВ2 Полина Диденко

Сегодня — 25 января — студенты отмечают Татьянин день. Программа праздничных мероприятий началась с традиционной акции утепления памятника Татьяне на площади Ново-Соборной. В этом году покровительницу студенчества согревает русский народный костюм.

«Акция проходит уже 17 лет. Ее придумали члены Молодежного парламента Томской области. Обычно Татьяну одевали в шапку и шарф, но с прошлого года, так как была пандемия и не было мероприятий, стали наряжать ее тематически. В 2021 году мы решили поблагодарить врачей. Они героически работали, берегли нас — мы нарядили Татьяну в халат и маску. А 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Поэтому сегодня Татьяна в русском народном костюме — платок, кокошник и фартук», — рассказывает председатель Молодежного парламента Томской области Дарья Доронина.

 Наряжали Татьяну 15 членов и активистов молодежного парламента Томской области.

Вот только держаться на мудрой голове Татьяны кокошник совсем не хотел.

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