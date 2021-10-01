Томские фонтаны завершили свою работу. Видео

В пятницу, 1 октября, специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» остановят работу оборудования фонтанов, расположенных на Новособорной площади, набережной реки Ушайки, по ул. Вершинина, Красноармейской, в пер. Плеханова, Батенькова и Нахановича. В понедельник начнутся работы по консервации объектов.

На первом этапе из чаш фонтанов специалисты откачивают воду, после чего промывают сами чаши и все декоративные элементы. Далее обрабатывают фонтан с применением химических средств от высолов и других минеральных отложений, накопившихся за сезон работы.

На следующем этапе консервации демонтируют форсунки, светильники, насосное и электронное оборудование. Объем работ по обслуживанию напрямую зависит от размеров фонтана, его технической оснащенности и других факторов.

Вновь начнут работать фонтаны в мае.