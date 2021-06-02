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02 июня,
2021
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Томские человечки: скульптуры Собчак, Пушкина и Трампа появились в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Художник из Санкт-Петербурга Андрей Люблинский привез в Томск свою новую работу под названием «Я так вижу» для фестиваля «мУкА».Склады искусства». Это три скульптуры, которые в городе быстро окрестили томскими человечками.

Человечек, вдохновленный Дональдом Трампом
Человечек, вдохновленный Дональдом Трампом

По словам художника, в каждом образе мы находим известного персонажа — Ксению Собчак, Дональда Трампа и Александра Сергеевича Пушкина. Работы установлены в университетской роще ТГУ.

Человечек, вдохновленный Ксенией Собчак
Человечек, вдохновленный Ксенией Собчак

Скульптуры выполнены в наивном детском стиле и отражают ситуацию инфантильности общества, оказавшегося в ситуации пандемии и погружённости в бесконечный медийный контент с известными героями и персонажами.

Человечек, вдохновленным Александром Пушкиным
Человечек, вдохновленным Александром Пушкиным

Фестиваль современного искусства и культурного наследия «мУкА. Склады искусства» прошел в роще Томского университета 28-30 мая (работы еще можно посмотреть в июне).

Художники из Томска, Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода представили свои размышления на тему «(Раз)Очарованный круг» в формате паблика-арт - искусство в общественном пространстве. В рамках публичной программы прошли лекции и дискуссии о политике достопримечательностей в городах России.

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