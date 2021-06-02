Томские человечки: скульптуры Собчак, Пушкина и Трампа появились в Томске

Мультимедиа

Художник из Санкт-Петербурга Андрей Люблинский привез в Томск свою новую работу под названием «Я так вижу» для фестиваля «мУкА».Склады искусства». Это три скульптуры, которые в городе быстро окрестили томскими человечками.

По словам художника, в каждом образе мы находим известного персонажа — Ксению Собчак, Дональда Трампа и Александра Сергеевича Пушкина. Работы установлены в университетской роще ТГУ.

Скульптуры выполнены в наивном детском стиле и отражают ситуацию инфантильности общества, оказавшегося в ситуации пандемии и погружённости в бесконечный медийный контент с известными героями и персонажами.