Добрые новости
04 апреля,
2020
7
фото
Мультимедиа

Томские белки в Лагерном саду. Фото

Александр Сакалов
Александр Сакалов
2 часа назад

С 31 марта в Томской области установили режим самоизоляции — выходить из квартиры можно только по особым случаям. Уходить из дома могут только сотрудники  тех организаций, которые продолжают работать: органы власти, врачи, силовики, коммунальщики, СМИ и другие. Остальные томичи могут выходить в магазин, аптеку и прогуляться с собакой в 200 метрах от дома. Томские скверы и парки временно закрыты. Чтобы вы не впали в тоску во время самоизоляции, фотокор ТВ2 Александр Сакалов снял  фоторепортаж, как белки гуляют в Лагерном саду. 

Томские белки в Лагерном саду. Фото
Томские белки в Лагерном саду. Фото
Томские белки в Лагерном саду. Фото
Томские белки в Лагерном саду. Фото
Томские белки в Лагерном саду. Фото
Томские белки в Лагерном саду. Фото
Томские белки в Лагерном саду. Фото

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:​


Как выглядит Томск во время режима самоизоляции? Фото



ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.