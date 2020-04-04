Томские белки в Лагерном саду. Фото

С 31 марта в Томской области установили режим самоизоляции — выходить из квартиры можно только по особым случаям. Уходить из дома могут только сотрудники тех организаций, которые продолжают работать: органы власти, врачи, силовики, коммунальщики, СМИ и другие. Остальные томичи могут выходить в магазин, аптеку и прогуляться с собакой в 200 метрах от дома. Томские скверы и парки временно закрыты. Чтобы вы не впали в тоску во время самоизоляции, фотокор ТВ2 Александр Сакалов снял фоторепортаж, как белки гуляют в Лагерном саду.