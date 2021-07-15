Томск: вчера vs сегодня
Каждый день в пространстве вокруг нас происходят небольшие, а потому не всегда заметные глазу перемены. И зачастую обнаружить их можно, только сопоставив старые фотографии с актуальной картинкой. Что мы и предлагаем вам сделать.
Мы нашли комплект фото-открыток «Томск», выпущенных в 1987 году, и прошлись по Томску сегодняшнему, чтобы сравнить старые фото с реальностью.
Известное каждому томичу здание в стиле модерн в самом центре города «Пассаж Второва», он же магазин «Тысяча мелочей». Построено в 1905 году по проекту архитектора К.К. Лыгина. В 2020 году завершился капитальный ремонт здания.
«Дом с драконами» — памятник архитектуры федерального значения. Здание в необычном для томского деревянного зодчества стиле — творение архитектора Викентия Оржешко. Построен «Дом с драконами» в 1917 году по заказу учителя гимназии Б.А. Быстржицкого. Сегодня в когда-то жилом доме располагается медицинская организация и кафе.
Памятник декабристу Гавриилу Степановичу Батенькову, который был связан с Томском двумя периодами своей жизни. С 1817 по 1819 гг. он служил в качестве инженера путей и сообщений. Второй раз в Томск вернулся не по своей воле, здесь с 1846 по 1856 гг. проходила часть его ссылки.
Белый дом сегодня, а в год создания этих открыток – здание обкома КПСС и облсиполкома Совета народных депутатов.
Памятник В.И. Ленину на одноименной площади Томска не слишком изменился за последние тридцать лет, а вот архитектура и ландшафт – довольно заметно. Когда-то улица Ленина, сжимающая кольцо площади, была куда как зеленее сегодняшней.
Чтобы лучше почувствовать настроение старого Томска можно не только посмотреть открытки тридцатилетней давности, но и прочитать описание к ним.
Приведем для вас текст полностью:
Томск, один из старейших городов Сибири, был основан в 1604 году. В XVII веке он играл большую роль в обороне русских земель от вторжений степных кочевников. Сюда приходили и селились крестьяне, ремесленники, торговцы, промысловики. Богатейший сибирский край постепенно осваивался.
С постройкой Великой Сибирской магистрали в Томск была проложена железнодорожная ветка, и к началу XX века город стал крупным экономическим и культурным центром Сибири. Открытие здесь первых за Уралом высших учебных заведений – университета и технологического института – способствовало распространению просвещения и развитию науки.
Росло и ширилось революционное движение в городе. Среди студентов университета возник первый марксистский кружок, затем социал-демократическая группа среди печатников. В 1901 году по инициативе томских социал-демократов был создан Сибирский союз РСДРП.
Весть о победе в Петрограде Великой Октябрьской социалистической революции была получена в Томске 25-26 октября 1917 года, а Советская власть провозглашена здесь 6 декабря. Однако в результате контрреволюционного мятежа в мае 1918 года город был захвачен белогвардейцами. Предстояла трудная борьба с колчаковцами, эсерами, кулаками. И только 22 декабря 1919 года Красная Армия освободила город.
В предвоенные годы жизнь Томска определялась выполнением важнейших задач создания и развития новых индустриальных центров в Сибири. Успешно выполнялись планы социалистического строительства, широко развернулось соревнование, инициаторами которого вступали коммунисты, росли ряды стахановцев.
Мирное строительство прервала война. В первые дни Великой Отечественной войны по призыву партии десятки тысяч томичей ушли на фронт. В тяжелых условиях военного времени город пережил промышленную революцию. Все производство перестраивалось с учетом военных нужд. Город принял и разместил заводы, фабрики, научные учреждения. В различных областях знаний работали томские ученые, ни на минуту не прекращалась подготовка квалифицированных кадров для Красной Армии и для народного хозяйства.
Как символ единства фронта и тыла в годы войны на берегу реки Томь возвышается мемориал Славы.
Сегодня Томская область является составной частью Западно-Сибирского территориально-производственного комплекса. Здесь открыты месторождения нефти, газа, железной руды, угля, торфа. В связи с этим активно развивается нефтедобывающая промышленность. Большой вклад внесен томичами в развитие машиностроения и металлообработки, современной стройиндустрии и в производства средства автоматизации.
Современный Томск – крупный научный и культурный центр на востоке страны. Томскому филиалу Сибирского отделения АН СССР, научно-исследовательским и проектным институтам города принадлежит большая заслуга в развитии науки в Сибири и на Дальнем Востоке.
Знаменитая библиотека Томского государственного университета стала одной из баз научно-исследовательской работы. Ее особой гордостью является уникальное хранилище редких книг. Один из крупнейших и багатейших садов мира – Сибирский ботанический сад университета – является научным учреждением, роль и значение которого постоянно растут.
Для жителей города и его гостей работают два театра, филармония, художественный и краеведческий музеи, кинотеатры, библиотеки, Дворцы и Дома культуры.
Хорошеет и молодеет старинный город. На его окраинах вырастают новые жилые районы. Многие улицы носят имена революционеров, героев гражданской и Великой Отечественной войн, выдающихся деятелей партии и Советского государства, ученых. Бережно сохраняются архитектурные памятники, деревянные, украшенные резьбой дома-терема.
19 октября 1979 года, в год 375-летия, за большие заслуги трудящихся города в революционном движении, их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, Указом Президиума Верховного Совета СССР Томск награжден орденом Октябрьской Революции.
Трудящиеся Томска с каждым годом увеличивают свой вклад в выполнение планов развития народного хозяйства. Их созидательная деятельность – практическое воплощение в жизнь ленинской мечты о Сибири как о прекрасном крае с большим будущим.
Здание Томского театра драмы, сохранив свое функциональное назначение, довольно сильно изменилось из-за переоблицовки фасада. А на площади перед центральной лестницей появились большие кусты сирени, так что нам пришлось сместить точку съемки.
Девятиэтажное здание в 1987 году Вычислительный центр на площади Революции. Сейчас это Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области. Сама площадь была переименована в 1997 году в Новособорную, вернув свое дореволюционное название.
Обратите внимание на внезапно подросшее здание слева на фото. Это часть архитектурного ансамбля городской усадьбы купцов Гадаловых, получившее в 2020 году статус памятника регионального значения. Но к этому моменту инородная мансарда уже была возведена.
Памятный бюст томича дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Н.Н. Руковишникова остался практически не измененным, ощутимо изменился только фон. Вокруг Белого озера появились игровые площадки и кафе.
Коммунальный мост – первый капитальный мост через Томь в районе Томска. До его появления переправлялись через понтонный мост. Коммунальный мост был открыт 28 сентября 1973 года. То есть на момент создания открыток он был относительно новым – 14 лет эксплуатации. Сегодня ему остается всего какая-то пара лет до 50-летнего юбилея, он частенько не справляется с потоком машин и нуждается в капитальном ремонте.
Мемориал боевой и трудовой славы томичей был открыт 7 сентября 1979 года. Несмотря на прошедшую в 2019 году основательную реставрацию верхней террасы Лагерного сада, центральный монумент не претерпел принципиальных изменений.
В 1979 году полное название ТГУ звучало так «Государственный университет имени В.В. Куйбышева». Сейчас этой финальной приписки нет. И памятника революционеру, который проучился один семестр на юридическом факультете Томского (тогда ещё) императорского университета в 1909 году, перед главным корпусом тоже нет. Он пылится на задах хозяйственного дворика вуза среди разного хлама, являя собой метафору беспощадности истории.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы и Царицы Святого Розария или просто, как его называют в народе, Томский костел был построен в 1833 году по проекту архитектора Г.К. Турского. Это первый католический храм в Сибири. В 1938 году храм был закрыт по решению советских властей и «передан на нужды народной пользы». В 1979 году в здании храма открыли томский планетарий. А в 1990 году храм был возвращен католическому приходу и действует поныне.
Знаменитый «Дом с жар-птицами» – одно из зданий ансамбля домов купца Леонтия Желябо, построенное архитектором П.П. Федоровским в 1903 году. Сегодня дом все еще является жилым, выполняя свое первоначальное назначение.
Геологический корпус Политехнического института по версии 1987 года, сегодня Геологический корпус Политехнического университета. Преобразование института в университет произошло в 1991 году.
Академгородок Томского филиала Сибирского отделения АН СССР был основан 9 июня 1969 года. С момента создания открыток зелени в районе Академгородка прибавилось.
У Дома быта с 1987 году значительно изменился фасад. Сегодня здание отдано под магазины.
На фото с открытки здание ТИАСУРА (Томского института автоматизированных систем управления и радиоэлектроники), на нашем фото – уже здание ТУСУРА. Как и в случае с томским политехом, вуз сменил статус с института на университет, произошло это в 1997 году.
Пожалуй, изменения становятся наиболее наглядными, когда объединяешь кадры старых и новых фото.