Томск: вчера vs сегодня

Мы нашли комплект фото-открыток «Томск», выпущенных в 1987 году, и прошлись по Томску сегодняшнему, чтобы сравнить старые фото с реальностью.

Каждый день в пространстве вокруг нас происходят небольшие, а потому не всегда заметные глазу перемены. И зачастую обнаружить их можно, только сопоставив старые фотографии с актуальной картинкой. Что мы и предлагаем вам сделать.

Известное каждому томичу здание в стиле модерн в самом центре города «Пассаж Второва», он же магазин «Тысяча мелочей». Построено в 1905 году по проекту архитектора К.К. Лыгина. В 2020 году завершился капитальный ремонт здания.

«Дом с драконами» — памятник архитектуры федерального значения. Здание в необычном для томского деревянного зодчества стиле — творение архитектора Викентия Оржешко. Построен «Дом с драконами» в 1917 году по заказу учителя гимназии Б.А. Быстржицкого. Сегодня в когда-то жилом доме располагается медицинская организация и кафе.

Памятник декабристу Гавриилу Степановичу Батенькову, который был связан с Томском двумя периодами своей жизни. С 1817 по 1819 гг. он служил в качестве инженера путей и сообщений. Второй раз в Томск вернулся не по своей воле, здесь с 1846 по 1856 гг. проходила часть его ссылки.

Белый дом сегодня, а в год создания этих открыток – здание обкома КПСС и облсиполкома Совета народных депутатов.

Памятник В.И. Ленину на одноименной площади Томска не слишком изменился за последние тридцать лет, а вот архитектура и ландшафт – довольно заметно. Когда-то улица Ленина, сжимающая кольцо площади, была куда как зеленее сегодняшней.

Чтобы лучше почувствовать настроение старого Томска можно не только посмотреть открытки тридцатилетней давности, но и прочитать описание к ним.

Приведем для вас текст полностью:

Томск, один из старейших городов Сибири, был основан в 1604 году. В XVII веке он играл большую роль в обороне русских земель от вторжений степных кочевников. Сюда приходили и селились крестьяне, ремесленники, торговцы, промысловики. Богатейший сибирский край постепенно осваивался.

С постройкой Великой Сибирской магистрали в Томск была проложена железнодорожная ветка, и к началу XX века город стал крупным экономическим и культурным центром Сибири. Открытие здесь первых за Уралом высших учебных заведений – университета и технологического института – способствовало распространению просвещения и развитию науки.

Росло и ширилось революционное движение в городе. Среди студентов университета возник первый марксистский кружок, затем социал-демократическая группа среди печатников. В 1901 году по инициативе томских социал-демократов был создан Сибирский союз РСДРП.

Весть о победе в Петрограде Великой Октябрьской социалистической революции была получена в Томске 25-26 октября 1917 года, а Советская власть провозглашена здесь 6 декабря. Однако в результате контрреволюционного мятежа в мае 1918 года город был захвачен белогвардейцами. Предстояла трудная борьба с колчаковцами, эсерами, кулаками. И только 22 декабря 1919 года Красная Армия освободила город.

В предвоенные годы жизнь Томска определялась выполнением важнейших задач создания и развития новых индустриальных центров в Сибири. Успешно выполнялись планы социалистического строительства, широко развернулось соревнование, инициаторами которого вступали коммунисты, росли ряды стахановцев.

Мирное строительство прервала война. В первые дни Великой Отечественной войны по призыву партии десятки тысяч томичей ушли на фронт. В тяжелых условиях военного времени город пережил промышленную революцию. Все производство перестраивалось с учетом военных нужд. Город принял и разместил заводы, фабрики, научные учреждения. В различных областях знаний работали томские ученые, ни на минуту не прекращалась подготовка квалифицированных кадров для Красной Армии и для народного хозяйства.

Как символ единства фронта и тыла в годы войны на берегу реки Томь возвышается мемориал Славы.

Сегодня Томская область является составной частью Западно-Сибирского территориально-производственного комплекса. Здесь открыты месторождения нефти, газа, железной руды, угля, торфа. В связи с этим активно развивается нефтедобывающая промышленность. Большой вклад внесен томичами в развитие машиностроения и металлообработки, современной стройиндустрии и в производства средства автоматизации.

Современный Томск – крупный научный и культурный центр на востоке страны. Томскому филиалу Сибирского отделения АН СССР, научно-исследовательским и проектным институтам города принадлежит большая заслуга в развитии науки в Сибири и на Дальнем Востоке.

Знаменитая библиотека Томского государственного университета стала одной из баз научно-исследовательской работы. Ее особой гордостью является уникальное хранилище редких книг. Один из крупнейших и багатейших садов мира – Сибирский ботанический сад университета – является научным учреждением, роль и значение которого постоянно растут.

Для жителей города и его гостей работают два театра, филармония, художественный и краеведческий музеи, кинотеатры, библиотеки, Дворцы и Дома культуры.

Хорошеет и молодеет старинный город. На его окраинах вырастают новые жилые районы. Многие улицы носят имена революционеров, героев гражданской и Великой Отечественной войн, выдающихся деятелей партии и Советского государства, ученых. Бережно сохраняются архитектурные памятники, деревянные, украшенные резьбой дома-терема.

19 октября 1979 года, в год 375-летия, за большие заслуги трудящихся города в революционном движении, их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, Указом Президиума Верховного Совета СССР Томск награжден орденом Октябрьской Революции.

Трудящиеся Томска с каждым годом увеличивают свой вклад в выполнение планов развития народного хозяйства. Их созидательная деятельность – практическое воплощение в жизнь ленинской мечты о Сибири как о прекрасном крае с большим будущим.