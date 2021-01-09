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Томск простился с Вячеславом Новицким
3 часа назад
Экс-ректор СибГМУ, ученый Вячеслав Новицкий скончался от последствий коронавирусной инфекции 7 января на 75 году жизни.
Проститься с ним в актовый зал СибГМУ пришло несколько сотен человек. Похоронили Вячеслава Новицкого на Бактинском кладбище.
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