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09 января,
2021
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Томск простился с Вячеславом Новицким

ТВ2
ТВ2
3 часа назад
Томск простился с Вячеславом Новицким

Экс-ректор СибГМУ, ученый Вячеслав Новицкий скончался от последствий коронавирусной инфекции 7 января на 75 году жизни.


Проститься с ним в актовый зал СибГМУ пришло несколько сотен человек. Похоронили Вячеслава Новицкого на Бактинском кладбище.

Томск простился с Вячеславом Новицким
Томск простился с Вячеславом Новицким
Томск простился с Вячеславом Новицким
Томск простился с Вячеславом Новицким
Томск простился с Вячеславом Новицким
Томск простился с Вячеславом Новицким
Томск простился с Вячеславом Новицким
Томск простился с Вячеславом Новицким
Томск простился с Вячеславом Новицким
Томск простился с Вячеславом Новицким
Томск простился с Вячеславом Новицким
Томск простился с Вячеславом Новицким

Вячеслав Новицкий: каким его запомнил город.

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