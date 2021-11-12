Томичи об опыте взаимодействий с системой QR-кодов. Опрос

8 ноября в Томской области ввели систему QR-кодов, целью которой является увеличениe числа привившихся от коронавирусной инфекции в регионе. Спустя пять дней с момента её запуска, журналисты ТВ2 вышли на улицы Томска с традиционным опросом, чтобы узнать, успели ли горожане столкнуться с проверкой QR-кодов, как это было, что они думают об эффективности этой системы, случалось ли им попадать в ситуации, когда разгорается спор между сторонниками и противниками QR-кодов, и как сохранять мир в подобной обстановке.



