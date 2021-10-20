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Томичи о введении QR-кодов в регионе. Видео

ТВ2 Наташа Тарасова

На фоне третьей волны коронавируса в Томской области усиливают санитарно-эпидемиологические меры, с 8 ноября в регионе заработает система QR-кодов. Журналисты ТВ2 вышли с традиционным опросом на улицы Томска, чтобы выяснить у горожан, знают ли они о предстоящих изменениях, есть ли у томичей QR-коды и как они оценивают усиление мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
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