Традиционно накануне Нового года в соцсетях томичи обсуждают возможный уход губернатора региона Сергея Жвачкина. В этом году подозрение, что губернатор покинет свой пост, усиливают внезапные аресты крупного бизнесмена Владислава Левчугова и руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергея Арефьева, а так же уход с должности заместителя губернатора по внутренней политике Сергея Ильиных.
Журналисты ТВ2 в традиционном опросе узнали у томичей, что они думают о Сергее Жвачкине, как относятся к его потенциальному уходу и кого хотят видеть в кресле губернатора.
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Томичи о потенциальной смене губернатора: претензии, пожелания, кандидаты. Опрос ТВ2
Традиционно накануне Нового года в соцсетях томичи обсуждают возможный уход губернатора региона Сергея Жвачкина. В этом году подозрение, что губернатор покинет свой пост, усиливают внезапные аресты крупного бизнесмена Владислава Левчугова и руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергея Арефьева, а так же уход с должности заместителя губернатора по внутренней политике Сергея Ильиных.