Томичи во флешмобе #изоИзоляция. Фото

Мультимедиа

Чтобы скрасить как-то режим самоизоляции, энтузиасты из России запустили флешмоб #изоИзоляция. Его участники прямо дома воссоздают шедевры мирового искусства из подручных материалов и публикуют в Instagram. Многие работы оказались настолько классными, что фотографии набирают десятки тысяч лайков. Косплеи знаменитых картин публикуются и в группе в Facebook. Мы сделали подборку из «шедевров» томичей в надежде, что кто-то еще захочет подключиться к этой чудесной акции.

Антихандрический флешмоб от Ларисы Куровской. Художник-импрессионист Jose Puyet (Spanish, 1922-2004). Портрет женщины с фруктами.

Алексей Поляков повторил картину О. Савостюка и Б. Успенского «Занимайтесь гребным и парусным спортом!» 1956 года.

А это копия портрета Варвары Ивановны Метлиной от неизвестного художника первой половины XIX в. в исполнении Наталии Беляковой. Период создания подлинника: 1832-1835 (?) Материал, техника: холст, масло.

Не осталась в стороне от акции и семья основателя телекомпании ТВ2 Аркадия Майофиса. Такой вот привет из Израиля.

Наташа Тарасова решила повторить «Сибирячку» Василия Сурикова.

Анна Ильина для косплея выбрала женскиий портрет перуанского художника Альберта Линча.