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19 января,
2020
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Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж

ТВ2
ТВ2
32 минуты назад

Сегодня православные томичи отмечают Крещение. В 12.00 начался Крестный ход от Воскресенской церкви до Белого озера.

Несмотря на ветер и снег, многие окунулись в прорубь на Белом озере. Как это проходило, смотрите в нашем фоторепортаже. 


Для желающих окунуться в прорубь в Томске и пригороде открыли больше десяти крещенских купелей. О том, где 19 января можно будет совершить омовение, читайте в этой статье. Напомним, что движение транспорта 19 января будет перекрыто до 21 часа.

Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж

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