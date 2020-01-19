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Томичи в купели в Крещение. Фоторепортаж
32 минуты назад
Сегодня православные томичи отмечают Крещение. В 12.00 начался Крестный ход от Воскресенской церкви до Белого озера.
Несмотря на ветер и снег, многие окунулись в прорубь на Белом озере. Как это проходило, смотрите в нашем фоторепортаже.
Для желающих окунуться в прорубь в Томске и пригороде открыли больше десяти крещенских купелей. О том, где 19 января можно будет совершить омовение, читайте в этой статье. Напомним, что движение транспорта 19 января будет перекрыто до 21 часа.
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