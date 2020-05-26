Тьма накрыла обожаемый губернатором город. Подборка из соцсетей
Оперативное предупреждение объявлено в Томске. Сейчас в городе гремит гроза, а синоптики предупреждали, что возможен в том числе и град.
А пока непогода разгулялась, в соцсетях пользователи спешат поделиться кадрами хмурого неба.
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Публикация от Natalya Tretyakova🌙 (@donata_che)
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Небо за минуту до дождя. Мне одной видится коршун?
Публикация от Мила (@mila_fauna)
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Люблю грозу. Да чтобы погромче!!! #томск#гроза
Публикация от Наталья Симонова (@simons_natalia)
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Весенняя гроза,хмурится небо,капли в ливне стекают на землю,смывая прошедшее,омывая природу... И стоя под этим ливнем,ощущаю,что сама природа вдыхает в меня жизнь,обещая по окончании яркое солце и безмерное тепло... и это тепло не только впитывается,но и излучается из моей души #весенняягроза#ливень#гром#томск#
Публикация от Галинка Ермакова (@ermak_galinka)
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"Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим - великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло со стороны моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана." #кчёртускромность #мечты #булгаков #мастеримаргарита #Томск #Tomsk
Публикация от Peter Brodsky (@peter_brodsky)
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Публикация от Juliya Oblozhko (@juliya_relony)
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Стихия разгулялась.... #гроза #томск #мойтомск #ксениягрэм
Публикация от Ксения граматчикова (@kgramatchikova)
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