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26 мая,
2020
Мультимедиа

Тьма накрыла обожаемый губернатором город. Подборка из соцсетей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Оперативное предупреждение объявлено в Томске. Сейчас в городе гремит гроза, а синоптики предупреждали, что возможен в том числе и град.


А пока непогода разгулялась, в соцсетях пользователи спешат поделиться кадрами хмурого неба.

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"Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим - великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло со стороны моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана." #кчёртускромность #мечты #булгаков #мастеримаргарита #Томск #Tomsk

Публикация от Peter Brodsky (@peter_brodsky)

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