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28 января,
2021
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«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Продолжаем путешествие по России с директором Сибирского регионального центра государственного мониторинга состояния недр Виктором Льготиным. С ним мы уже побывали на Кругобайкальской железной дороге и теперь переезжаем в архитектурно-этнографический музейный комплекс под открытым небом «Тальцы».  Он расположен на правом берегу Ангары на 47-м километре Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу.

«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин

На территории музея «Тальцы» представлены особенности и быт русского народа, бурятской культуры, а также эвенков и тофов, коренных жителей этих мест.

«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин

​Основа музея — деревянные постройки малых городов и сёл Иркутской области, попавших в зону затопления при постройке каскада ГЭС на Ангаре во второй половине XX века.

«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин

Ранее на месте музея располагалось крупное село Тальцы, однако при постройке Иркутской ГЭС и образования водохранилища основная часть села была затоплена. На возвышенности был образован музей, открывшийся для посетителей в 1980 году. В 1995 году музей "Тальцы" отнесён к объектам исторического и культурного наследия федерального значения. В музее находится более 20 тысяч экспонатов, каждый из которых уникален.

«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин

Здесь можно посетить восстановленные усадьбы зажиточных крестьян, волостную управу, Спасскую башню Илимского острога и Казанскую церковь, заглянуть в церковно-приходскую школу и усадьбу городового казака. Внутри усадеб собраны образцы домашней утвари и кухонных принадлежностей. Есть даже вполне сохранившийся ткацкий станок!


«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин

Очень реалистично воссоздан кабинет волостного старшины, который по- хозяйски восседает за столом, покрытым зеленым сукном. Во дворе  волостного правления в сарае и под навесом хозяйственные принадлежности — телеги, сани, оглобли, и многое другое.

«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин

Ну а на выходе из музейного комплекса можно уже другими глазами посмотреть на карту Илимского воеводства 1701 года и еще раз полюбоваться на красавицу Ангару. 

«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин
Карта Илимского воеводства 1701 года
Карта Илимского воеводства 1701 года
Фото: Виктор Льготин
«Тальцы». Путешествуем по Сибири вместе с Виктором Льготиным
Фото: Виктор Льготин

Идее создать этнографический музей под открытом небом в Томской области уже более ста лет. Еще в 1910 году барон Б.А. Аминов, начальник Томского округа путей сообщения, и Ф.Я Несмелов, управляющий акцизными сборами Томской губернии, посетили губернатора Николая Гондатти с предложением организовать в Томске этнографический музей под открытым небом. Инициаторы предлагали свезти на Воскресенскую гору, место основания города Томска, «остяцкие и самоедские» жилища из отдаленных уголков губернии, для чего Аминов предлагал использовать находящийся в его распоряжении пароход. Губернатор одобрил этот проект, но реализовать его не случилось. Сначала из Томска уехали инициаторы проекта, а затем начавшаяся вскоре I Мировая война, последовавшие революционные события, Гражданская и II Мировая войны отбросили на долгие десятилетия идею создания в Томской области музея под открытым небом.


К ней вернулись только в середине 80-х годов XX века. Было разработано задание на проектирование архитектурно-этнографического музея под открытым небом Томской области на базе исторически сложившегося притрактового села Спасское(Коларово), основанного в первой половине XVII века. Кроме территории самого села музею отводилась территория площадью 53 га к северу и примерно 8 га к югу от Коларово. Сюда успели перевезти часть построек Жигаловского старообрядческого скита. 


Но великому сожалению инициаторов создания музея, пишет Павел Рачковский, намеченные планы так и не были реализованы. Вскоре руководство Томского краеведческого музея во главе с директором В.И. Косточко обвинили в том, что в селе, переименованном в честь болгарского коммуниста В. Коларова, пропагандируется культура старообрядцев, которые являются  бывшими белогвардейцами или скрывавшимися дезертирами. В результате деревянные постройки были разобраны и сгнили, а этнографического музея в Томской области нет и по сей день. 


Поэтому любуемся тем, что есть у наших соседей и что запечатлел Виктор Льготин.

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