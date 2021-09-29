Год спустя: архитекторы провели экскурсию по реализованным городским проектам

Архитекторы Центра развития городской среды Томской области решили провести экскурсию для журналистов, блогеров, экскурсоводов и депутатов по общественным пространствам, которые они проектировали. Прогулка началась с набережной Томи. Не той части, что у Администрации Томской области и где можно снимать фильмы о войне, а той, где расположен Речной вокзал и где установили первые уличные диваны, на которых можно не только сидеть, но и лежать.

Автор: ТВ2

Даже в рабочий полдень на набережной оказалось много людей. Кто-то ловил последние лучи солнца на лежаках, кто-то гулял с собаками, а кто-то просто наслаждался видом на Томь. "Эта территория была заброшена и у нас была задача минимальными средствами ее как-то благоустроить, - рассказывает архитектор Ксения Классен. - Поскольку здесь берег реки, чтобы он не обрушился, нельзя было капитально что-то строить. Сейчас мы видим, что это пространство ожило, сюда люди приходят". Не все удалось реализовать согласно проекту. Вместо щебня на набережной должно было быть набивное покрытие. Это когда земля засыпается мелким гранитом и утрамбовывается. Но, увы, томские строители не умеют такое делать.

Автор: Диана Барашкова

Удачно вписался в общественное пространство арт-объект от дизайнера Павла Богданова. Прогуливаясь по набережной, можно узнать, какие рыбы водятся в сибирских реках и как собственно они выглядят.

Автор: ТВ2

Следующим местом экскурсии стал Пушкинский сквер. Ксения Классен сообщила, что здесь не было снесено ни одного дерева. Рассказала, что удалось избавиться от громоздкого бетонного пьедестала, на котором в советское время стоял стенд с фотографиями передовиков производства. Особенность здешнего дизайна — плитки с героями из сказок Пушкина на дорожках в сквере. Авторскую плитку с металлическими вставками разработали специально архитекторы Центра развития городской среды, а изготовили специалисты Сибирского центра дизайна.

Автор: Диана Барашкова

Автор: Диана Барашкова

Автор: ТВ2 Ксения Классен на фоне Пушкина

А тротуарная плитка для Пушкинского сквера была специально изготовлена ТДСК. «Для нас это один из интересных кейсов. Когда мы приехали на завод по изготовлению плитки в ТДСК, то мы рассказали какая нам нужна форма и какая цветовая гамма. Оказалось, что с цветом не все так просто - есть красный и есть желтый. Нам же нужен был оранжевый и мы предложили смешать цвета. В ТДСК пошли нам навстречу и мы вместе опытным путем добивались нужного нам цвета», - вспоминает Ксения Классен. Другая удачная идея, по мнению архитектора,— установка нескольких скамеек в ряд за памятником Пушкину. Сидя на них можно наслаждаться архитектурным талантом Константина Лыгина, по проекту которого построено одно из самых красивых зданий Томска — Дом офицеров. А вот вид, который открывается из Пушкинского сквера на улицу Гагарина удачным не назовешь. Замечательные деревянные здания Томска закрывают мусорные баки. Видимо, в мэрии предполагают, что томичи в сквер будут приходить с большим количеством мусора, установленных урн может не хватить и тут сюрприз - шесть контейнеров подряд расположенных на автопарковке. Почему их нельзя сместить вправо или влево, в Центре развития городской среды не знают. Это уже не территория проекта, который они делали.

Автор: ТВ2 Вид на мусорные баки в Пушкинском сквере

Мусорные баки не так расстраивают архитекторов, как кустарное исполнение устройства для зарядки телефонов в сквере. По словам Ксении Классен, это тот самый случай, когда они понадеялись на подрядчика и оказалось, что напрасно.

Зарядка для телефонов в Пушкинском сквере

Озеленения сквера, выполненное компанией Garden Group, по мнению участников экскурсии, оказалось удачным. Многолетние растения прижились и на их фоне с удовольствием фотографируются молодожены. Единственная беда - это свадебные конфетти из фольги. Они замусоривают клумбы и как с этим бороться никто не знает.

Автор: ТВ2

С озеленением на улице Усова тоже все хорошо. И его делала компания Garden Group. А вот пропалывать и удобрять клумбы в "Саду ветра" на пересечения Белинского и Усова, сотрудникам Центра развития городской среды пришлось самим вместе с волонтерами. Ухаживать за новыми благоустроенными пространствами должны районные администрации, но только ни людей, ни денег для этого никто дал. По словам Ксении Классен, проект этого сквера и стал первым опытом "Живой лаборатории", на базе которой в дальнейшем был организован Центр развития городской среды. «Когда, мы еще студенты ТГАСУ начинали этот проект, то мы не знали реализуется он или нет. Тогда это казалось чем-то из разряда фантастики. Но потом оказалось, что в 2019 году наш проект попал в программу "Формирование комфортной городской среды". Первая его часть - это и был сквер "Сад ветра". Нам пришлось участвовать в разработке рабочей документации, а это оказалось совсем не то, что рисовать дизайн-проекты. Но мы справились, прошли экспертизу и вышли на стройку. Это первое инновационное пространство в Томске с нетрадиционным ландшафтным дизайном, деревянными настилами и умным освещением», - рассказала Ксения Классен.

Автор: ТВ2 Ксения Классен на инновационном деревянном тротуаре

Автор: Диана Барашкова Сквер "Сад ветра"

Автор: ТВ2 Сотрудник Центра развития городской среды Мария Макеева

Что касается умного освещения, которое само включается, когда темнеет, и отключается, когда становится светло, то, увы, оно стало легкой добычей вандалов. Пластиковые корпуса подсветки оказались непрочными и часть из них просто снесли.

Автор: ТВ2

Зато по-прежнему радуют первые в Томске уличные батуты. На них нет сейчас очередей, как в первые дни после установки, но желающие попрыгать всегда есть.