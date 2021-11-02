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Спецоперация — уточка: на Белом озере томские спасатели освободили вмерзшую в лед утку

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Отвлечемся от новостей на порцию очередного ми-ми-ми. Сегодня на Белом озере томские спасатели освободили вмерзшую в лед утку.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило оперативному дежурному в 13:04. Прибывшие на место спасатели на надувной лодке приблизились к птице и надломили ледовую корку. После этого утка стала убегать от спасателей. С помощью сачка ее удалось поймать, а после доставки на берег — передать орнитологам ТГУ.

Напомним наш сюжет 2013 года, в котором мы рассказывали, как утку, которая не смогла улететь с Белого озера и осталась на льду, спасали практически всем миром. Операция по ее эвакуации тогда заняла три часа.

Обычно кряквы зимуют в Томске на Ушайке в районе аптекарского моста. Но у этой утки оказалось поврежденным крыло. Поэтому улететь она не смогла. После спасения уточку отправили зимовать туда.

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