Мультимедиа
Сорока VS съемочная группа ТВ2
2 часа назад
Съемочная группа ТВ2 встретила в районе Спичфабрики необычную сороку. Она абсолютно не боится людей. И нападала на снимающих ее корреспондента Юлию Корневу и оператора Александра Сакалова.
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