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17 января,
2020
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Мультимедиа

Сорока VS съемочная группа ТВ2

Юлия Корнева
Юлия Корнева
2 часа назад

Съемочная группа ТВ2 встретила в районе Спичфабрики необычную сороку. Она абсолютно не боится людей. И нападала на снимающих ее корреспондента Юлию Корневу и оператора Александра Сакалова.

Видео: Юлия Корнева
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