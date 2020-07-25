Мультимедиа
Снимайте сами, снимайте с нами! Подборка июльских шотов от томичей
2 часа назад
До конца июля осталась неделя, а значит, есть всего несколько дней, чтобы побороться за фирменный шот-сет от ТВ2. Очередной набор миниатюрных емкостей для пятничных шотов достанется тому, кто снимет в июле самое оригинальное короткое видео, опубликует его у себя в инстаграме с тегом #пятничныйшот или пришлет к нам на почту portaltv2@mail.ru.
Для вдохновения и поднятия настроения предлагаем посмотреть шоты от фаворитов прошлых недель, ну и от наших коллег, разумеется.
Итак, торопитесь. Итоги июля подведем в начале августа. Подробнее о шотах — «Пятничных» и «Томских» — можно почитать здесь.
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