Добрые новости
25 июля,
2020
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Мультимедиа

Снимайте сами, снимайте с нами! Подборка июльских шотов от томичей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

До конца июля осталась неделя, а значит, есть всего несколько дней, чтобы побороться за фирменный шот-сет от ТВ2. Очередной набор миниатюрных емкостей для пятничных шотов достанется тому, кто снимет в июле самое оригинальное короткое видео, опубликует его у себя в инстаграме с тегом #пятничныйшот или пришлет к нам на почту portaltv2@mail.ru

Снимайте сами, снимайте с нами! Подборка июльских шотов от томичей

Для вдохновения и поднятия настроения предлагаем посмотреть шоты от фаворитов прошлых недель, ну и от наших коллег, разумеется. 

Итак, торопитесь. Итоги июля подведем в начале августа. Подробнее о шотах — «Пятничных» и «Томских» — можно почитать здесь.  

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