Снимайте сами, снимайте с нами! Подборка июльских шотов от томичей

До конца июля осталась неделя, а значит, есть всего несколько дней, чтобы побороться за фирменный шот-сет от ТВ2. Очередной набор миниатюрных емкостей для пятничных шотов достанется тому, кто снимет в июле самое оригинальное короткое видео, опубликует его у себя в инстаграме с тегом #пятничныйшот или пришлет к нам на почту portaltv2@mail.ru.