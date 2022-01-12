Сказочный Шерегеш

Шерегеш — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области, который расположен у подножия горы «Зелёная». Практически в самом поселке находится Шерегешский рудник, железную руду с которого поставляют на металлургические комбинаты Новокузнецка. Но большинству россиян Шерегеш прежде всего известен как горнолыжный курорт. Только в прошлом году, по данным пресс-службы губернатора Сергея Цивилева, Шерегеш посетило 2 млн человек. Популярность кузбасского горнолыжного курорта связана не только с протяженностью и разнообразием горнолыжных трасс. Туристов Шерегеш привлекает живописными видами Горной Шории, своими сказочными елками, которые так хороши зимой. Журналист ТВ2 Виктория Мучник отвлеклась немного от горных лыж и наснимала на мобильник окружающую красоту.