Сибирский фестиваль керамики: конь в пальто, «платье Пугачевой» и украшения на все случаи жизни

XVII Международный сибирский фестиваль керамики стартовал в Первом музее славянской мифологии. В течение двух месяцев томичи и гости города могут любоваться работами керамистов и гончаров из России, ближнего зарубежья, Турции и Сербии. В программе также знакомство с мастерами, уроки по лепке и росписи керамических изделий, и, конечно, азы работы на гончарном круге.

Журналисты ТВ2 присоединились к первым гостям фестиваля, побывали на мастер-классе сербской керамистки Катицы Лишки, попробовали сами сделать горшочек на гончарном круге и прогулялись по экспозиции фестиваля. Смотрите видеорепортаж.