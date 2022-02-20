Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Мультимедиа
  3. Сибирский фестиваль керамики: конь в пальто, «платье Пугачевой» и украшения на все случаи жизни
Мультимедиа

Сибирский фестиваль керамики: конь в пальто, «платье Пугачевой» и украшения на все случаи жизни

ТВ2 ТВ2

XVII Международный сибирский фестиваль керамики стартовал в Первом музее славянской мифологии. В течение двух месяцев томичи и гости города могут любоваться работами керамистов и гончаров из России, ближнего зарубежья, Турции и Сербии. В программе также знакомство с мастерами, уроки по лепке и росписи керамических изделий, и, конечно, азы работы на гончарном круге.

Журналисты ТВ2 присоединились к первым гостям фестиваля, побывали на мастер-классе сербской керамистки Катицы Лишки, попробовали сами сделать горшочек на гончарном круге и прогулялись по экспозиции фестиваля. Смотрите видеорепортаж.
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.